Marta Jiménez Serrano narra en 'Oxígeno' una fuga de monóxido en su hogar y reclama acceso ágil y universal al psicólogo

Durante el proceso de vuelta al episodio vivido en noviembre de 2020, Marta Jiménez Serrano destacó el impacto que generó la ausencia de figuras literarias femeninas cuando era joven y el modo en que esa carencia influyó en su escritura. Según informó Europa Press, la autora expresó que al crecer solo tenía como referente a Jo March, personaje de ficción de “Mujercitas”, lo que le hacía imaginar su futuro literario desde un lugar distante de la realidad. Partiendo de esa reflexión sobre los modelos a seguir y el privilegio que supone convertirse en guía para futuras escritoras, Jiménez Serrano presenta su nueva novela, “Oxígeno”, donde expone la vivencia de un accidente doméstico que casi le cuesta la vida.

El medio Europa Press detalló que “Oxígeno” relata cómo, un sábado de noviembre de 2020, una fuga de monóxido de carbono a causa de una caldera defectuosa puso en riesgo la vida de la escritora y su pareja. Según narró la autora, la responsabilidad del incidente recae en una “negligencia” cometida por la arrendadora del inmueble, quien había instalado una toma de gas ilegal. Jiménez Serrano describió que los efectos del gas pasaron inadvertidos hasta que ella sufrió un desmayo en el baño y un impacto en la cabeza, mientras ambos se encontraban adormecidos y desorientados por la exposición al monóxido.

La autora subrayó en declaraciones recogidas por Europa Press que este episodio reflejó importantes deficiencias en el acceso y protección al derecho a la vivienda y la salud mental en España. En su entrevista, planteó que “el libro se puede entender de manera política”, pues aborda asuntos estructurales como la crisis habitacional y la relevancia de una sanidad pública integral. Para Jiménez Serrano, experiencias como la suya son un ejemplo de cómo los derechos básicos, como un hogar seguro y atención psicológica inmediata, todavía presentan limitaciones que afectan a amplios sectores de la sociedad.

Marta Jiménez Serrano cuestionó que servicios como la terapia psicológica sigan considerados un lujo, debido a la desigualdad de acceso. Europa Press recogió la declaración de la autora: “No me gusta llamarlas así, pero esas cosas que llamamos lujos porque no tenemos todos acceso a ellas, como la terapia, el poder parar o el poder tener tiempo para procesar algo que te ha ocurrido, deberían ser derechos universales”. Argumentó que, mientras el sistema público de salud reacciona y cubre sin cuestionamientos las dolencias físicas, el apoyo psicológico no recibe la misma atención, y los plazos para conseguir atención especializada resultan extensos. Aunque hay psicólogos en la sanidad pública, las citas no siempre están disponibles en plazos razonables.

Europa Press consignó que, a raíz del accidente, la reflexión sobre la urgencia de aprender a detenerse y dedicar tiempo al cuidado propio cobró centralidad en el relato de Jiménez Serrano. Según expresó la autora, incluso quienes cuentan con la opción de descansar a menudo no lo hacen, pues realizar actividades como el consumo de contenido digital no equivale a una verdadera pausa. En su opinión, aprender a convivir con uno mismo y diferenciar entre descanso y distracción es fundamental, mensaje que busca transmitir en “Oxígeno”.

El proceso de escritura del libro resultó, en palabras de la autora, “terapéutico”, aunque aclaró que la verdadera ayuda provino de la terapia profesional. Europa Press señaló que Jiménez Serrano tardó cinco años en decidirse a transformar aquel suceso en material literario, pues inicialmente nunca planeó escribir sobre el accidente. Sin embargo, la experiencia se impuso tanto por su carácter personal como por la fuerza narrativa que encerraba, llevándola paulatinamente a asumir la necesidad de plasmarla en una novela.

En el desarrollo de “Oxígeno”, la escritora, autora también de “Los nombres propios” y “No todo el mundo”, examina las secuelas físicas y psicológicas de haberse encontrado al borde de la muerte, así como la transformación que este evento provocó en su relación con el propio cuerpo. Jiménez Serrano reconoció ante Europa Press que, aunque el accidente dejó una huella, su perspectiva sobre sí misma cambió para mejor: “La sensación de estar tumbada y que mi cuerpo no respondiese, la sensación de estar absolutamente despojada de mi cuerpo, sí me ha hecho luego adueñarme más de él”. Subrayó que ahora se siente más presente en su cuerpo y su vida, después de haber sentido que podía perderlos.

El testimonio recogido por Europa Press refleja cómo Jiménez Serrano percibe el éxito profesional tras aquel incidente previo a la publicación de su primer libro. Remarcó que la experiencia la impulsó a posicionarse en el presente con mayor conciencia y aprecio por las oportunidades y logros obtenidos. La escritora declaró sentirse satisfecha de poder ofrecer ejemplos a quienes se inician en la literatura, consciente del impacto que pueden tener las figuras referenciales para las nuevas generaciones.

La publicación de “Oxígeno”, bajo el sello Alfaguara, coincide con el empeño de la autora en destacar la importancia de garantizar derechos fundamentales como la vivienda digna y el acceso a la salud mental de calidad. Según publicó Europa Press, el libro irrumpe en el debate sobre las políticas públicas relacionadas tanto con el ámbito sanitario como con la regulación de los arrendamientos, visibilizando los efectos que la falta de controles puede generar en la vida de las personas.

La novela llega a las librerías españolas en un contexto en el que, de acuerdo con Europa Press, crecen las exigencias sociales para la mejora de los servicios de atención psicológica en el sistema público. Jiménez Serrano espera que su testimonio contribuya a la conversación sobre el valor de la prevención, el autocuidado y la necesidad de políticas que ofrezcan respuestas concretas ante la crisis de la vivienda y las carencias en la atención a la salud mental.