Trump defiende que la guerra en Irán "está a punto de terminar"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha considerado este martes que la guerra en Irán, desatada tras la ofensiva lanzada por Washinton junto a Israel a finales de febrero aunque ahora contenida por un alto el fuego, está "muy cerca de terminar".

"Creo que está a punto de terminar, es decir, considero que está muy cerca de terminar", ha manifestado el inquilino de la Casa Blanca en una entrevista con la cadena Fox, horas después de haber apuntado a nuevas conversaciones con la República Islámica dentro de "dos días" en Pakistán, tras las infructuosas negociaciones del pasado sábado en la capital, Islamabad.

A renglón seguido, defendiendo que tuvo que "intervenir" porque "si no lo hubiera hecho en ese momento, Irán tendría ahora un arma nuclear", el magnate republicano ha opinado que si se "retirara ahora mismo" al país asiático le llevaría "20 años reconstruirse".

"No hemos terminado, pero ya veremos qué pasa", ha espetado el presidente norteamericano agregando que, a su juicio, el Ejecutivo iraní "está desesperado por llegar a un acuerdo".

UN CAMINO HACIA EL "GRAN ACUERDO"

Este mismo martes, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha avanzado que seguirá luchando en aras del "gran acuerdo" que, según ha remarcado, desea alcanzar Trump con Irán, tras haber liderado él mismo las primeras negociaciones con ambas legaciones en Islamabad.

"Me siento muy optimista respecto a donde nos encontramos", ha manifestado Vance en un acto de la organización conservadora Turning Point USA en el estado de Georgia, según ha recogido la cadena CNN.

Seguidamente, mostrándose convencido de que el mandatario estadounidense "quiere cerrar un gran acuerdo", el 'número dos' de Trump ha explicado que "la razón" por la cual no se ha cerrado el deseado pacto es porque el presidente "realmente quiere un acuerdo en el que Irán no tenga armas nucleares, ni un Estado patrocinador del terrorismo", al tiempo que "el pueblo iraní pueda prosperar y desarrollarse".