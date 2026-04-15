1-1. El dominicano Romero evita la derrota del Bolívar en La Paz ante La Guaira

La Paz, 14 abr (EFE).- El delantero dominicano Dorny Romero anotó el gol del empate 1-1 del Bolívar ante el Deportivo La Guaira venezolano en el partido disputado este martes en los 3.650 metros de altitud de La Paz por la segunda fecha del grupo C de la Copa Libertadores.

El tanto del caribeño surgió en una jugada particular en el minuto 79 cuando quitó con sorpresa el balón al portero Jorge Sánchez en una jugada sin riesgo.

El marcador del partido jugado en el estadio Hernando Siles lo abrió Flabián Londoño en el minuto 30 para el cuadro venezolano

Con este resultado, Bolívar suma su primer punto en el grupo C liderado por Independiente Rivadavia de Argentina, seguido por La Guaira, que suma 2 puntos.

El Fluminense brasileño tiene un entero y se enfrentará este miércoles con el Independiente Rivadavia.

Los celestes bolivianos mostraron en los primeros 20 minutos sus principales armas, con acercamientos de Carlos Melgar, el argentino Brian Oyola y Leonel Justiniano, pero fallaron en la puntada final.

Los naranjas venezolanos comenzaron a adelantar filas a través de José Alí Meza, con experiencia en el fútbol boliviano, y a desnudar las falencias de los locales.

Justamente fue Meza quien asistió a Londoño con un centro retrasado para la apertura del tanteador.

La respuesta de Bolívar fue desordenada, mientras que La Guaira tuvo, al final del primer tiempo, con un remate de Juan Perdomo, la oportunidad de ampliar la cuenta.

Durante el segundo tiempo, Bolívar siguió durante un largo lapso sin encontrar el camino hacia el gol porque los venezolanos mantuvieron el orden y la presión sobre lo jugadores rivales.

En el minuto 63, la expulsión con roja directa de Rafael Arace marcó un punto de inflexión en el juego.

Luego, Romero anotó tras sorprender al arquero Sánchez cuando iba a jugar a ras de piso.

En la tercera jornada, Bolívar recibirá a Fluminense y La Guaira será local ante Independiente Rivadavia.

- Ficha técnica:

1. Bolívar: Carlos Lampe; Erwin Saavedra (m.90, Luis Paz), Santiago Echeverría, Xaviar Arreaga, Ervin Vaca; Carlos Melgar (m.60, Jhon Velásquez), Leonel Justiniano, Robson Matheus; Brian Oyola (m.74, John García), Rorny Romero y Martín Cauteruccio.

Entrenador: Flavio Robatto.

1. Deportivo La Guaira: Jorge Sánchez; Luis Peña, Carlos Rivero, Diego Osio, Jorge Gutiérrez; José Correa (m.71, Martín Gianoli), Romell Ibarra (m.83, Franco Cáceres), Rafael Arace, Juan Perdomo; José Alí Meza (m. 71, Manuel Sulbarán) y Flabián Londoño (m.52, Carlos Faya).

Entrenador: Héctor Bidoglio

Goles: 0-1, m.30: Londoño. 1-1, m.79: Romero.

Árbitro: el ecuatoriano Anthony Diaz. Expulsó con tarjeta roja directa a Arace.

Incidencias: partido por la segunda jornada del grupo C de la Copa Libertadores jugado en el estadio Hernando Siles, de La Paz.