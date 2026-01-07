Agencias

EEUU incauta un nuevo buque vinculado a Venezuela en aguas internacionales en el Caribe

Guardar

Las autoridades estadounidenses han anunciado este miércoles que han incautado un segundo petrolero vinculado a Venezuela durante la jornada, en esta ocasión en aguas internacionales en el mar del Caribe, después de que una acción similar en el océano Atlántico con un buque con bandera rusa.

El Mando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) ha explicado que la operación se ha llevado durante el amanecer, cuando el Pentágono, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional, ha "detenido sin incidentes a un buque cisterna de la flota oscura sin bandera y sancionado".

"El buque interceptado, M/T Sophia, operaba en aguas internacionales y realizaba actividades ilícitas en el mar Caribe. La Guardia Costera lo está escoltando a Estados Unidos como destino final", reza un breve comunicado publicado por el SOUTHCOM en su perfil de la red social X.

Este anuncio ha llegado poco después de que Washington confirmara la interceptación de un petrolero con bandera rusa en el Atlántico Norte, al que han acusado de violar las sanciones estadounidenses al ser parte, supuestamente, de la 'flota fantasma' que emplea Moscú para sortear las sanciones al sector energético.

La embarcación, conocida hasta hace poco 'Bella 1' y rebautizado 'Marinera' al cambiar su registro y bandera repelió anteriormente un intento de abordaje de Estados Unidos, mientras que las autoridades rusas enviaron medios navales para escoltarla.

Este episodio eleva las tensiones entre Rusia y Estados Unidos, después de que fuera interceptado por medios navales estadounidenses mientras intentaba entrar en puertos venezolanos contraviniendo el bloqueo estadounidense al crudo de Caracas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Compromís cree que la UE está "haciendo el ridículo" con su postura sobre Venezuela: "Las medias tintas no valen"

Joan Baldoví, portavoz de Compromís en Les Corts, critica la actitud europea sobre Caracas tras las recientes acciones de Estados Unidos y defiende que España debe adoptar una posición más firme para salvaguardar el respeto a las normas internacionales

Compromís cree que la UE

Hungría carga contra garantías de seguridad ofrecidas a Ucrania: "Hay riesgo de una guerra directa con Rusia"

El ministro de Exteriores de Hungría advirtió que la propuesta impulsada por Francia y Reino Unido para aumentar su presencia militar en Ucrania podría agravar el conflicto regional, insistiendo en que Budapest apoya la vía diplomática y rechaza cualquier escalada

Hungría carga contra garantías de

Trump asegura que Rusia y China "no tendrían miedo" de una OTAN sin la presencia de EEUU

El expresidente estadounidense criticó la falta de compromiso de países aliados, aseguró que la reconstrucción de su país ha fortalecido su posición internacional y defendió su papel en conflictos recientes, mencionando también la disputa por Groenlandia

Trump asegura que Rusia y

Realizan por primera vez un 'bypass' coronario sin cirugía a corazón abierto

Un nuevo método desarrollado por expertos estadounidenses permite evitar la apertura del tórax en intervenciones de derivación coronaria, utilizando acceso vascular para crear una vía alternativa al flujo sanguíneo y beneficiando a quienes no pueden someterse a operaciones tradicionales

Infobae

Edmundo González exige la liberación de su yerno tras un año encarcelado y afirma que "no es un caso aislado"

El opositor venezolano sostiene que el caso de Rafael Tudares revela una “privación sistemática de derechos” en el país, señala el patrón de desapariciones forzosas y detenciones arbitrarias, y reclama justicia, verdad y protección jurídica

Edmundo González exige la liberación