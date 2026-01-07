EEUU incauta un nuevo buque vinculado a Venezuela en aguas internacionales en el Caribe

Las autoridades estadounidenses han anunciado este miércoles que han incautado un segundo petrolero vinculado a Venezuela durante la jornada, en esta ocasión en aguas internacionales en el mar del Caribe, después de que una acción similar en el océano Atlántico con un buque con bandera rusa.

El Mando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) ha explicado que la operación se ha llevado durante el amanecer, cuando el Pentágono, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional, ha "detenido sin incidentes a un buque cisterna de la flota oscura sin bandera y sancionado".

"El buque interceptado, M/T Sophia, operaba en aguas internacionales y realizaba actividades ilícitas en el mar Caribe. La Guardia Costera lo está escoltando a Estados Unidos como destino final", reza un breve comunicado publicado por el SOUTHCOM en su perfil de la red social X.

Este anuncio ha llegado poco después de que Washington confirmara la interceptación de un petrolero con bandera rusa en el Atlántico Norte, al que han acusado de violar las sanciones estadounidenses al ser parte, supuestamente, de la 'flota fantasma' que emplea Moscú para sortear las sanciones al sector energético.

La embarcación, conocida hasta hace poco 'Bella 1' y rebautizado 'Marinera' al cambiar su registro y bandera repelió anteriormente un intento de abordaje de Estados Unidos, mientras que las autoridades rusas enviaron medios navales para escoltarla.

Este episodio eleva las tensiones entre Rusia y Estados Unidos, después de que fuera interceptado por medios navales estadounidenses mientras intentaba entrar en puertos venezolanos contraviniendo el bloqueo estadounidense al crudo de Caracas.