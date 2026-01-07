Agencias

Cuerpo afirma que un 3,1% de subida del SMI es una referencia "muy válida y equilibrada"

Guardar

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha afirmado este miércoles que la propuesta que ha hecho del Ministerio de Trabajo de subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1% para 2026, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, es una referencia "muy válida, positiva y equilibrada".

En la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Ministros del año 2026, Cuerpo ha indicado que ese SMI de 1.221 euros, que quedaría exento de tributación en el IRPF, cumpliría dos objetivos. Por un lado, se mantendría la referencia del 60% del salario neto establecido en la Carta Social Europea y, por otro, permitiría conservar el poder adquisitivo de los perceptores del salario mínimo.

"Esa referencia del 3,1% la consideramos, por supuesto, muy válida para proteger a los trabajadores. Es una referencia positiva y que consideramos que también se trata de una referencia equilibrada para poder seguir compaginando unas buenas cifras de crecimiento y que estas reviertan, en este caso, en los trabajadores", ha señalado.

Preguntado por el compromiso asumido por el Ministerio de Trabajo de estudiar junto a otros ministerios una reforma de las reglas de desindexación en los contratos públicos para que estos puedan recoger las subidas del SMI, Cuerpo no ha querido entrar en esta materia y se ha limitado a recordar el marco propuesto por los expertos que asesoran al Gobierno en materia de salario mínimo.

"El marco que proponen los expertos de un crecimiento del 3,1% con exención de tributación, es un marco válido en cuanto a que es capaz de compaginar el mantenimiento del poder adquisitivo para los perceptores (del SMI) y además que éstos no pierdan ritmo con respecto al crecimiento del conjunto de la economía o del salario medio, quedándose en ese 60%, incluso por encima en muchos casos, y así es como entendemos que se debe dar la negociación", ha defendido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

España aumenta un 0,6% sus emisiones en 2025 y se queda lejos de su objetivo para 2030, según un estudio

El informe del Observatorio de la Sostenibilidad advierte de un repunte en la contaminación por energía y transporte, señala dificultades para cumplir compromisos climáticos y alerta sobre reformas pendientes y políticas inconsistentes que agravan el desafío ambiental

España aumenta un 0,6% sus

Lenovo renueva su apuesta 'gaming' con la nueva versión de la Legion Go con SteamOS y nuevos portátiles Legion y LOQ

La empresa china exhibió sus últimos desarrollos en hardware durante el CES 2026 de Las Vegas, incluyendo una consola portátil equipada con SteamOS y computadoras portátiles de alto rendimiento con procesadores avanzados y GPU Nvidia RTX, pensados para jugadores y creadores

Lenovo renueva su apuesta 'gaming'

Más de 20.000 menores y jóvenes migrantes solos entre 16 y 23 años tiene residencia en España, más del doble que en 2021

La cifra de residentes autorizados entre adolescentes y jóvenes extranjeros en situación de vulnerabilidad crece un 155% desde 2021, impulsada principalmente por varones originarios de Marruecos, según datos del Ministerio de Inclusión

Más de 20.000 menores y

VÍDEO: Almeida antepone que "hay un dictador menos" a las formas de EEUU en Venezuela y recuerda que "Faes no es el PP"

El regidor madrileño defiende el arresto de Maduro pese a cuestionamientos sobre el procedimiento, subraya la independencia de su partido respecto a Faes y destaca la relevancia internacional de la oposición venezolana liderada por María Corina Machado

VÍDEO: Almeida antepone que "hay

Macron apunta al despliegue de "varios miles de soldados franceses" en Ucrania una vez finalice la guerra

El presidente galo anunció que contingentes franceses podrían apoyar a Ucrania tras el alto el fuego con Rusia, enfocados en reconstruir las capacidades militares ucranianas y la vigilancia fronteriza junto a aliados internacionales para fortalecer la seguridad regional

Macron apunta al despliegue de