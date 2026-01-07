Cuerpo afirma que un 3,1% de subida del SMI es una referencia "muy válida y equilibrada"

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha afirmado este miércoles que la propuesta que ha hecho del Ministerio de Trabajo de subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1% para 2026, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, es una referencia "muy válida, positiva y equilibrada".

En la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Ministros del año 2026, Cuerpo ha indicado que ese SMI de 1.221 euros, que quedaría exento de tributación en el IRPF, cumpliría dos objetivos. Por un lado, se mantendría la referencia del 60% del salario neto establecido en la Carta Social Europea y, por otro, permitiría conservar el poder adquisitivo de los perceptores del salario mínimo.

"Esa referencia del 3,1% la consideramos, por supuesto, muy válida para proteger a los trabajadores. Es una referencia positiva y que consideramos que también se trata de una referencia equilibrada para poder seguir compaginando unas buenas cifras de crecimiento y que estas reviertan, en este caso, en los trabajadores", ha señalado.

Preguntado por el compromiso asumido por el Ministerio de Trabajo de estudiar junto a otros ministerios una reforma de las reglas de desindexación en los contratos públicos para que estos puedan recoger las subidas del SMI, Cuerpo no ha querido entrar en esta materia y se ha limitado a recordar el marco propuesto por los expertos que asesoran al Gobierno en materia de salario mínimo.

"El marco que proponen los expertos de un crecimiento del 3,1% con exención de tributación, es un marco válido en cuanto a que es capaz de compaginar el mantenimiento del poder adquisitivo para los perceptores (del SMI) y además que éstos no pierdan ritmo con respecto al crecimiento del conjunto de la economía o del salario medio, quedándose en ese 60%, incluso por encima en muchos casos, y así es como entendemos que se debe dar la negociación", ha defendido.