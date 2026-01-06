Agencias

Liberados los 14 periodistas detenidos en la sesión inaugural de la nueva Asamblea Nacional venezolana

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) ha afirmado este lunes que las autoridades venezolanas han deportado a uno y liberado a los restantes trece de los 14 periodistas y trabajadores de medios de comunicación detenidos durante la jornada del lunes, coincidiendo con la sesión inaugural de la nueva Asamblea Nacional venezolana.

"Durante la jornada de instalación de la Asamblea Nacional, fueron detenidos en Caracas 14 periodistas y trabajadores de la prensa: 13 de ellos de agencias y medios internacionales y uno de medios nacionales. A esta hora 13 fueron liberados, sin haber sido presentados, y uno deportado", ha comunicado el STNP a través de su cuenta en X.

El sindicato ha denunciado "la revisión de equipos, desbloqueo de teléfonos, rastreo de llamadas y mensajes en plataformas de comunicación y redes sociales" en el marco de las detenciones, que se habrían producido "dentro de la Asamblea Nacional, en los alrededores y en Altamira", una urbanización del distrito de la capital.

En la misma publicación, la organización ha denunciado la detención de dos reporteros, uno español y otro colombiano, en el intervalo de frontera que separa a la ciudad colombiana de Cúcuta y a San Antonio de Táchira, en Venezuela.

Tras su arresto y "luego de horas incomunicados", ambos han sido liberados y se encuentran en Colombia, según el sindicato.

"Es un saldo alarmante frente al que reiteramos nuestra exigencia de garantías para el ejercicio libre del periodismo, el cese de la persecución y la libertad de los 23 periodistas y trabajadores de medios en Venezuela que permanecen detenidos", ha concluido el STNP.

