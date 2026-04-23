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Adolfo Daniel Vallejo hace historia en el tenis de Paraguay

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Madrid, 23 abr (EFE).- El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo se impuso por un doble 6-4 al búlgaro Grigor Dimitrov en su debut en el cuadro principal de un Masters 1.000 y se clasificó para la segunda ronda del torneo que se disputa en la Caja Mágica.

El jugador de Asunción, de 21 años, que logró el acceso al cuadro principal desde la fase previa, dejó fuera del torneo a uno de los tenistas con más tradición en el circuito, Dimitrov, otrora número 3 del mundo.

Vallejo, 96 del mundo, se erigió en el primer jugador de Paraguay que gana un partido en un torneo Masters 1.000 desde Indian Wells en 2010, cuando lo consiguió Ramón Delgado.

El sudamericano, que logró la victoria más importante hasta ahora en su carrera, jugará en segunda ronda contra el estadounidense Learner Tien, ganador de las Finales Next Gen el pasado noviembre.

Adolfo Daniel Vallejo dejó en evidencia a Dimitrov, que acumula ocho derrotas en diez partidos esta temporada y que cae al puesto 166 del ránking ATP.

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