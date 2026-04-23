Google continúa apostando por la IA y ya genera el 75% de su código interno nuevo mediante esta tecnología

Google ha compartido que el 75 por ciento de todo su código interno nuevo se genera utilizando inteligencia artificial (IA) actualmente, lo que representa un 25 por ciento más que el código generado con esta tecnología en el otoño pasado.

La compañía ya lleva tiempo utilizando sus capacidades de IA para generar código nuevo internamente, como ya adelantó en octubre de 2024, cuando indicó que más de una cuarta parte de todo el código nuevo en Google se generaba entonces con IA.

Ahora, en el marco de su evento anual Google Cloud Next'26 celebrado este miércoles, el CEO del gigante tecnológico, Sundar Pichai, ha compartido cómo está evolucionando el uso de la IA a nivel interno, demostrando cómo la compañía continúa apostando por esta tecnología para sus propios proyectos.

Así, ha subrayado que actualmente el 75 por ciento de todo el código nuevo en Google se genera mediante IA y, posteriormente, es aprobado por ingenieros. Esto supone un aumento del 25 por ciento, frente al 50 por ciento de código nuevo que se generaba con IA en el pasado otoño, como ha matizado en un comunicado en su blog.

"Siempre buscamos ser el primer usuario de nuestras propias tecnologías", ha manifestado Pichai, al tiempo que ha explicado que eso les permite "imaginar, probar, desarrollar y escalar las mejores tecnologías de Google" para los clientes en la nube.

En este sentido, ha compartido cómo, además de aumentar el uso de la IA para el código interno, también están adoptando flujos de trabajo "verdaderamente autónomos". Para ello, los ingenieros de Google están coordinando equipos de trabajo digitales "totalmente independientes" y activando agentes.

Como ejemplo de estos avances a nivel interno, Pichai ha señalado que recientemente lograron realizar una migración de código "particularmente compleja" realizada por agentes e ingenieros que trabajaron en conjunto. Además, ha resaltado que esta migración se completó seis veces más rápido de lo que hubiera sido posible "hace un año solo con ingenieros".

Otro ejemplo ha sido su reciente lanzamiento de la aplicación de Gemini en MacOS. En este caso, el equipo de ingenieros creó la versión inicial de la mano de la plataforma de desarrollo propia basada en agentes Antigravity, lo que les permitió pasar de una idea de prototipo a la aplicación nativa 'Swift' en "pocos días".

Lo mismo ha ocurrido para el lanzamiento de Gemini en Chrome, donde los equipos de marketing de Google utilizaron sus modelos para generar rápidamente "miles de variaciones" de sus recursos creativos, "un proceso que históricamente habría llevado semanas".

Concretamente, Google ha señalado que el uso de la IA en ese caso permitió una reducción del 70 por ciento en el tiempo de respuesta y un aumento del 20 por ciento en las conversiones, lo que les permitió "llegar al mercado de forma más rápida y eficaz".

Entre otras novedades, durante el evento Google Cloud Next'26, la tecnológica también ha presentado sus planes para respaldar los proyectos de IA de sus clientes, con la nueva plataforma Gemini Enterprise Agent, que habilita la creación, escala y orquestación de agentes, junto con novedades en gestión de datos, seguridad frente a nuevas amenazas y productividad en la era de las empresas agénticas. Además presentó sus TPU de octava generación, TPU 8t y TPU 8i.