El presidente surcoreano apuesta por convertir las relaciones con China en una "tendencia"

Durante el encuentro en Pekín entre el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, y el primer ministro chino, Li Qiang, Lee enfatizó la necesidad de que la relación bilateral adopte una proyección irreversible y se transforme en una tendencia sostenida. Según informó la agencia de noticias Yonhap, el mandatario surcoreano solicitó que ambas naciones se comprometan de manera estable a impulsar la cooperación y a buscar mecanismos que garanticen la paz en la península coreana. La reunión se realizó en el contexto de su visita oficial a China, donde Lee ha realizado un esfuerzo significativo para fortalecer los vínculos con Pekín, además de mantener acercamientos recientes con Corea del Norte.

De acuerdo con los detalles recogidos por Yonhap, Lee Jae Myung expresó su intención de que este año marque el comienzo de una restitución completa de las relaciones entre Corea del Sur y China. Durante sus declaraciones, el presidente insistió en que esta restauración debe consolidarse como una tendencia permanente y no solo como un episodio temporal en la política exterior de ambos países. El medio Yonhap reportó que Lee solicitó a Li Qiang su colaboración activa en este proceso, subrayando la necesidad de fortalecer la cooperación económica bilateral.

Durante la conversación, Lee hizo referencia al papel de Li Qiang en la supervisión de la política económica de Pekín, relacionándolo con el próximo encuentro trilateral que involucrará a las autoridades de Japón, según consignó Yonhap. El presidente surcoreano expresó el objetivo de ampliar una colaboración caracterizada por la horizontalidad y la reciprocidad, elemento que consideró imprescindible frente a los retos actuales que enfrenta la región. Lee manifestó la aspiración de que estas acciones conjuntas contribuyan tanto a la paz y la estabilidad en Asia nororiental como al avance hacia una prosperidad que beneficie a todas las partes involucradas.

El medio surcoreano detalló, además, que esta visita se produce en un contexto en el que Lee Jae Myung ha asumido un rol protagónico en la búsqueda de soluciones diplomáticas que aborden los desafíos de seguridad y desarrollo económico en la región. La apuesta por convertir la reanudación de los lazos con China en una tendencia irreversible responde a la percepción de que la cooperación bilateral es esencial para el mantenimiento de la estabilidad en la península coreana y en toda Asia nororiental.

Lee también abordó durante la reunión la importancia de explorar nuevas vías para alcanzar una paz duradera en la región, reafirmando el compromiso de Corea del Sur con el desarrollo de una cooperación estructurada con China. Según publicó Yonhap, la agenda de la visita de Lee contempla temas de interés económico, así como iniciativas que promuevan el entendimiento mutuo y la construcción de confianza entre los dos países.

Por último, Yonhap reportó que, en el marco de esta dinámica diplomática, el presidente surcoreano propuso el fortalecimiento de los mecanismos de consulta y diálogo, con la finalidad de anticipar y afrontar de manera conjunta los posibles desafíos derivados de la coyuntura internacional. La expectativa surcoreana es que la interacción con China siente las bases para un marco de cooperación que continúe evolucionando y cumpla un papel estabilizador en la región.