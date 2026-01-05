Transportes amplía el dispositivo invernal a 659 máquinas quitanieves y 126.615 toneladas de fundentes

La alerta naranja por nevadas, extendida a comunidades como Castilla y León y Cataluña para este inicio de semana, ha llevado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a incrementar de forma significativa los recursos destinados al dispositivo invernal. Según informó el Ministerio, el despliegue operativo se aumenta a 659 máquinas quitanieves y una capacidad de almacenamiento de 126.615 toneladas de fundentes. Esta medida se adopta tras haberse ampliado el aviso de riesgo meteorológico a varias regiones del norte y noreste peninsular y en medio de las advertencias emitidas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El medio ha reportado que el refuerzo del operativo incluye recursos que superan los inicialmente activados el pasado domingo para responder a las precipitaciones de nieve en Cantabria y Madrid. La decisión del Ministerio llega después de que la Aemet publicase un boletín de aviso por nevadas de nivel naranja para Cantabria, Castilla y León y Cataluña, condicionado este último exclusivamente al lunes. Los avisos de la Aemet señalan una elevada probabilidad de acumulaciones de nieve importantes en estas regiones, lo que puede afectar la circulación en la Red de Carreteras del Estado.

Transportes ha subrayado la necesidad de prudencia al volante e insta a los conductores a adoptar medidas extremas de precaución en los desplazamientos por carretera. Según detalló el departamento dirigido por Óscar Puente, las recomendaciones oficiales incluyen consultar la información actualizada a través de los perfiles del Ministerio y de la Dirección General de Tráfico (DGT) en la red social X, así como en sus páginas web y en los canales de la propia Aemet. El objetivo es facilitar información en tiempo real y guiar a los ciudadanos ante las posibles afecciones viales y meteorológicas de los próximos días.

De acuerdo con el comunicado emitido este lunes, el refuerzo logístico supone el acceso a una amplia red de maquinaria y materiales destinada a despejar carreteras, prevenir la formación de placas de hielo y garantizar las condiciones de circulación más seguras posibles para los usuarios. Los fundentes, como la sal y otros compuestos descongelantes, se almacenan en puntos estratégicos para abastecer las rutas priorizadas conforme evolucionen las condiciones meteorológicas.

El Ministerio recordó, según publicó el medio, que el Plan de Vialidad Invernal responde al compromiso de mantener las vías de la Red de Carreteras del Estado accesibles durante episodios de nevadas o heladas, minimizando los riesgos para la movilidad tanto de vehículos particulares como de servicios esenciales. El plan contempla actuaciones coordinadas según el nivel de alerta y las previsiones meteorológicas, con el despliegue escalonado de medios humanos y técnicos tanto en la prevención como en la respuesta a situaciones de emergencia vial.

Las autoridades han reiterado la importancia de planificar los desplazamientos en función de la evolución del tiempo y de prestar atención a los avisos oficiales. Las recomendaciones incluyen la obligatoriedad de circular con cadenas o neumáticos de invierno en zonas de riesgo y evitar viajes innecesarios mientras persistan las condiciones adversas anticipadas por la Aemet.

La Agencia Estatal de Meteorología ha precisado en sus avisos que las condiciones atmosféricas durante el lunes y el martes pueden dificultar especialmente la circulación en áreas de montaña y pasos elevados, donde se prevén mayores acumulaciones de nieve y descenso acusado de la temperatura. La coordinación entre los servicios de emergencia, la DGT y las unidades desplegadas pretende reducir las incidencias y mantener la operatividad en las vías principales afectadas.

Según reportó el Ministerio de Transportes, el incremento de medios se mantendrá mientras persista el riesgo asociado a las actuales condiciones meteorológicas, con revisiones periódicas y eventuales ampliaciones del dispositivo si la evolución de los acontecimientos lo requiere. El seguimiento intensivo de la situación por parte de las autoridades incluye la participación de equipos especializados que monitorean tanto la meteorología como el estado de las infraestructuras viales.

Transportes ha instado de nuevo a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales establecidos, recordando que la adopción de medidas preventivas individuales, junto con la labor de los equipos de vialidad, resulta esencial para preservar la seguridad durante el episodio de nevadas pronosticado.