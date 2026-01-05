Soundcore presenta los primeros auriculares que combinan oído abierto y ANC, AeroFit 2 Pro, entre sus novedades del CES

La posibilidad de seleccionar entre escuchar el entorno o aislarse con cancelación de ruido define una de las características más comentadas de los nuevos productos de Soundcore, de acuerdo con lo presentado por Anker en el CES 2026. Esta funcionalidad, lograda en su modelo AeroFit 2 Pro, marca la principal novedad de la marca en la feria tecnológica celebrada entre el 6 y el 9 de enero. Según informó el medio, la integración de modos de audición abiertos y de cancelación activa de ruido (ANC) en estos auriculares permite a los usuarios adaptar la experiencia auditiva a distintos entornos o necesidades, lo que distingue este lanzamiento respecto a otras propuestas del mercado.

Tal como publicó la fuente, el diseño de los AeroFit 2 Pro incluye ganchos para las orejas regulables en cinco niveles. Este sistema facilita el cambio entre un ajuste abierto, que reduce la presión sobre las orejas para uso prolongado durante todo el día, y uno más ceñido, pensado para activar la cancelación de ruido. Para optimizar esta función, los auriculares incorporan un algoritmo adaptativo que realiza 380.000 comprobaciones por segundo, favoreciendo, según Anker, un aislamiento acústico rápido y eficiente. A nivel de componentes, los AeroFit 2 Pro destacan por un diafragma personalizado de 11,8 milímetros. Combinan un revestimiento de TPU, que contribuye a generar graves notables, con una cúpula de polímero de cristal líquido (LCP) especializada en sonidos agudos. El fabricante ha confirmado que este modelo estará disponible en el mercado español próximamente.

El catálogo de Soundcore también incorpora nuevos auriculares enfocados en mejorar el sueño. Según detalló el medio, los Sleep A30 Special, una evolución de los Sleep A30 del pasado junio, incluyen un sistema de reducción de ruido distribuido en tres niveles: por una parte, la cancelación activa; por otra, el bloqueo pasivo, apoyado en un diseño que sella completamente el oído; finalmente, una tecnología adaptativa destinada a enmascarar ronquidos. El diseño recurre a una almohadilla de silicona que cubre el oído del usuario, lo que ayuda a minimizar la entrada de sonidos externos, sin sacrificar la comodidad cuando se duerme de lado. Entre las funciones adicionales, los auriculares pueden reproducir audios diseñados para inducir el sueño, entre ellos historias, ondas cerebrales generadas por inteligencia artificial y diversas variantes de ruido blanco. Disponen de autonomía suficiente para funcionar durante toda la noche e integran un sistema de monitorización para evaluar la calidad del descanso. Soundcore ha anunciado que los Sleep A30 Special estarán a la venta en marzo en España, con un precio de 249 euros.

Soundcore ha ampliado su oferta de dispositivos portátiles con el lanzamiento del altavoz Boom Go 3i, dirigido a usuarios que buscan portabilidad y resistencia. El medio informó que este altavoz compacto incluye una potencia de 15 W y batería de 4.800 mAh, ofreciendo hasta 22 horas de uso en modo Eco. Incluye una pantalla digital que informa sobre el nivel de batería disponible y un sistema de correa doble para facilitar el transporte en varias situaciones. El diseño incorpora líneas de luz en colores diferenciados, disponibles según el modelo en tonos verdes, azules, amarillos, naranjas, rosas y morados, y en versiones de color negro, blanco o rosa. El Boom Go 3i posee certificación de protección IP68, lo que asegura su usabilidad en exteriores. El precio anunciado para el mercado español es de 69 euros.

En el ámbito del entretenimiento audiovisual, Soundcore ha dado a conocer el proyector portátil Nebula P1i. Según consignó el medio, este modelo integra altavoces desplegables en ambos laterales, lo que permite orientar el sonido hacia cualquier dirección según la posición del proyector respecto a los usuarios. El soporte integrado ofrece la opción de ajustar la inclinación de 0 a 12 grados y una asa facilita su transporte. El Nebula P1i es capaz de apoyar resolución Full HD (1.080p) y un brillo máximo de 400 lúmenes ANSI, lo que favorece la proyección de imágenes en condiciones de luz ambiente. El dispositivo incluye sistemas automáticos de enfoque, corrección trapezoidal y ajuste de pantalla, englobados en la tecnología de adaptación inteligente IEA 3.0. Es compatible con más de 10.000 aplicaciones, entre las que se incluyen Google TV y Netflix, para la reproducción directa de contenidos en streaming. Su llegada al mercado español está confirmada para las próximas semanas.

La oferta de proyectores de la marca se amplía con el Nebula X1 Pro, una estación de cine portátil que integra un proyector triple láser 4K de 3.500 lúmenes ANSI. El sistema de audio inalámbrico cuenta con certificación Dolby Atmos y el equipo incorpora dos micrófonos inalámbricos. Según reportó el medio, su comercialización en España comenzará en febrero y su precio se sitúa en 4.999 euros. A este producto se añade una pantalla inflable de 200 pulgadas y un inflador inalámbrico como accesorios complementarios.

Soundcore también se introduce en el ámbito de la grabación y transcripción con la Work Grabadora de Voz con IA. El medio detalló que este dispositivo, de tipo clip, ofrece hasta 32 horas de grabación y realiza transcripciones automáticas con una precisión de hasta el 97%. Es capaz de grabar, transcribir y resumir conversaciones en más de 100 idiomas y facilita traducciones automáticas. La grabadora admite el almacenamiento en la nube bajo cifrado AES-256 y dispone de plantillas para personalizar los resúmenes. Disponible en blanco o negro, ya puede adquirirse a través de Amazon por 159 euros.

Toda la gama de productos presentada por Anker bajo la marca Soundcore en el CES 2026 refleja un enfoque en la adaptación del sonido a distintas necesidades, abarcando desde la cancelación de ruido selectiva y la mejora del descanso hasta la portabilidad y la experiencia audiovisual inmersiva en entornos diversos.