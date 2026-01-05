Maduro se declara inocente en el tribunal de Nueva York: "No soy culpable de nada de lo que se ha mencionado"

Durante su comparecencia inicial en la corte federal de Nueva York, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, afirmó: "Soy inocente. No soy culpable de nada de lo que se ha mencionado aquí". Así lo reportó la cadena estadounidense CNN, en el marco de la primera audiencia celebrada luego de su detención a manos de autoridades estadounidenses, tras una operación militar que se desarrolló durante el fin de semana e incluyó una serie de ataques en territorio venezolano.

Según publicó CNN, Maduro sostuvo su postura frente al tribunal, haciendo énfasis en la falta de pruebas para sustentar las acusaciones en su contra. El mandatario aseveró que rechaza todos los cargos imputados por la justicia estadounidense y negó responsabilidad en los hechos atribuidos.

CNN detalló que la detención del jefe de Estado venezolano se llevó a cabo en el contexto de una amplia operación militar ejecutada por fuerzas estadounidenses sobre Venezuela, lo que resultó en la apresada captura de Maduro. La acción militar, según el mismo medio, incluyó múltiples ataques organizados en el país sudamericano durante el fin de semana previo a la comparecencia judicial.

Dentro del tribunal, tras ser interrogado respecto a su declaración, Maduro insistió en su inocencia y en la carencia de elementos probatorios en su contra. De acuerdo a lo consignado por CNN, sus declaraciones ocurrieron luego de que se le preguntara directamente cómo respondería a los cargos señalados por la fiscalía neoyorquina.

El escenario legal surgido tras la detención del mandatario venezolano representa un hecho sin precedentes en la relación entre ambos países. CNN indicó que el desarrollo del proceso judicial estará marcado por la presentación de pruebas y testimonios que intentarán sostener las acusaciones ante la justicia estadounidense.

Reportó CNN que, durante la audiencia, se permitieron declaraciones formales tanto de parte de la defensa como de la fiscalía, lo que permitió a Maduro emitir una respuesta directa frente a los cargos. El tribunal escuchó su testimonio insistiendo en que rechaza cualquier vinculación con los hechos investigados, señalando la ausencia de evidencia contundente en su contra.

La operación militar organizada por fuerzas estadounidenses que condujo a la detención de Maduro generó reacciones inmediatas tanto en Venezuela como en el ámbito internacional, según la información proporcionada por CNN. El tribunal de Nueva York será el espacio en el que continúe el proceso legal, cuyo resultado aún es incierto.

A lo largo de la comparecencia inicial, CNN indicó que la presencia de medios y el seguimiento internacional añadieron presión sobre las partes involucradas. El desarrollo del caso será monitoreado estrechamente por observadores internacionales, mientras la justicia estadounidense continúa su investigación sobre las acusaciones presentadas contra Nicolás Maduro.