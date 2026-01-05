La UE no teme una operación de EEUU en Groenlandia como la de Venezuela: "No vemos comparación posible"

Durante una conferencia con medios internacionales, la portavoz de Exteriores de la Comisión Europea, Paula Pinho, subrayó que Groenlandia permanece bajo la protección de la OTAN y representa un caso distinto al de Venezuela en lo que respecta a cualquier movimiento o pretensión impulsada por Estados Unidos en los últimos días. En ese contexto, mencionó que la isla ártica, que se encuentra bajo soberanía de Dinamarca en régimen de autonomía, cuenta con el respaldo europeo, tanto en términos de apoyo político como de defensa de su integridad territorial. La Unión Europea, conforme recalcó Pinho en declaraciones recogidas por medios internacionales como Europa Press, considera a Washington un país aliado y sostiene la importancia de las normas internacionales al abordar cualquier inquietud acerca de la soberanía de la isla.*

Según informó Europa Press, los portavoces comunitarios aclararon durante una rueda de prensa en Bruselas que el escenario reciente de intervención militar estadounidense en Venezuela no tiene una equivalencia posible con la situación de Groenlandia. “Recuerdo que Groenlandia es aliada de Estados Unidos y que además está cubierta por la alianza de la OTAN, y esa es una diferencia muy, muy importante. Por lo tanto, apoyamos completamente a Groenlandia, y de ninguna manera vemos una posible comparación con lo que ha sucedido (en Venezuela)”, expresó Paula Pinho, portavoz de la Comisión Europea para Asuntos Exteriores, en referencia al contexto actual y a los reclamos recientes de Washington sobre el territorio ártico.

El presidente estadounidense, Donald Trump, justificó públicamente durante el fin de semana sus renovados reclamos sobre Groenlandia aludiendo a “motivos de seguridad nacional” y describiendo a la isla como “muy estratégica”. Estas declaraciones, realizadas poco después del operativo militar en Venezuela, provocaron respuestas tanto de las autoridades danesas como de instituciones europeas. Europa Press consignó que durante la misma intervención en Bruselas, la portavoz Anitta Hipper se refirió al principio de soberanía nacional, integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras como prioridades insoslayables para la Unión. Además, citó la Carta de Naciones Unidas como fundamento central de la postura europea en el conflicto, remitiéndose también al mensaje de solidaridad de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, publicado en la red social X en diciembre, en respaldo a Dinamarca y Groenlandia.

Al ser consultados sobre la posibilidad de que la Unión Europea adopte medidas para disuadir a Washington ante una eventual operación en la isla, portavoces de la institución señalaron que se trata de una cuestión fuertemente basada en principios y en la expectativa de que los aliados europeos cumplan con los compromisos internacionales. Hipper insistió en que “estos son principios universales y no dejaremos de defenderlos, más aún si la integridad territorial de un Estado miembro de la Unión Europea está siendo cuestionada”.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, según recogió Europa Press tras la rueda de prensa a bordo del Air Force One, subrayó que el reclamo sobre Groenlandia está motivado por la presencia de “barcos rusos y chinos” en la zona, lo que, desde su perspectiva, representa un asunto de seguridad nacional para Washington y también para intereses europeos. “La Unión Europea necesita que la tengamos, y lo saben”, afirmó Trump al justificar la postura estadounidense respecto al posible estatus estratégico de la isla.

La reacción de Copenhague fue inmediata. La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, pidió expresamente a Estados Unidos que pusiera fin a las amenazas sobre Groenlandia y sobre un “aliado históricamente cercano”, indicando que tanto Dinamarca como su territorio autónomo han determinado “muy claramente que no están en venta”. Además, Frederiksen argumentó ante medios daneses y europeos que la propuesta de la Administración Trump “no tiene ningún sentido”, dado el estatus de miembro de la OTAN que ostentan tanto Dinamarca como Groenlandia.

Europa Press destacó que la Unión Europea sostiene la defensa de Groenlandia en línea con los tratados internacionales que regulan la relación entre el bloque, sus Estados miembros y sus territorios autónomos asociados. A su vez, instituciones comunitarias enfatizan que la protección bajo la OTAN representa un elemento diferenciador respecto a otros escenarios recientes de intervenciones extraterritoriales en distintos países. Dentro de la argumentación europea figura también la consideración de que cualquier cuestionamiento o reclamo sobre la soberanía de Groenlandia adquiere una dimensión especial al tratarse de un territorio de la Unión directamente involucrado en acuerdos colectivos de defensa y seguridad.

A lo largo de la semana, el debate sobre la situación en Groenlandia y su estatus estratégico cobró relevancia en foros políticos y diplomáticos. Los representantes de la Comisión Europea remarcaron durante diferentes comparecencias ante los medios que el bloque comunitario continuará defendiendo los principios establecidos en la Carta de Naciones Unidas y los pactos de seguridad de la OTAN frente a cualquier actuación unilateral.

A las declaraciones institucionales se suma la postura reiterada por responsables de Exteriores, que reiteran la confianza de la UE en los compromisos internacionales y la expectativa de que todos los socios, incluidos Estados Unidos, respeten la integridad y la soberanía de los Estados miembros y sus territorios. De esa manera, la UE busca blindar la posición de Groenlandia como área bajo amparo europeo, diferenciando su situación de otros contextos donde la soberanía o las alianzas no presentan las mismas condiciones jurídicas y políticas.

Las expresiones de solidaridad hacia Dinamarca y Groenlandia, así como la insistencia en el carácter aliado de Estados Unidos en el marco institucional de la OTAN, marcan la línea argumental de la respuesta europea. La defensa del orden internacional basado en normas y tratados, la inviolabilidad de las fronteras y el compromiso con la paz y la seguridad en el Ártico aparecen como ejes prioritarios en las declaraciones recogidas por Europa Press.