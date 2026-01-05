Agencias

La mujer asesinada en Quesada y su expareja, ya detenido, están inscritos en VioGén

La mujer de 38 años cuyo cadáver fue localizado este domingo en un paraje de Quesada (Jaén), con signos de haber sido apuñalada, y su expareja, ya detenido, estaban inscritos en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Viogén), ella como víctima y él como agresor, según han indicado a Europa Press fuentes próximas a la investigación.

Mientras sigue la investigación y se está a la espera de que llegue el informe preliminar de la autopsia por parte del Instituto de Medicina Legal (IML), el Ayuntamiento de Quesada ha convocado una concentración de condena a lo que todo apunta que será el primer asesinato machista en España de 2026 . Además, desde el Consistorio se han decretado tres días de luto en el municipio.

El detenido como presunto autor es un hombre de 61 años que mantuvo con la víctima una relación sentimental que dieron por terminada hace más de un año. La expareja fue localizada por la Guardia Civil sobre las 17,00 horas de este domingo cuando volvía a su casa. De ahí fue trasladado a dependencias de la Guardia Civil donde finalmente quedó detenido.

Agentes de la Guardia Civil están reconstruyendo los movimientos del detenido antes y después de la localización del cadáver, en el conocido como paraje de Los Molinos.

El servicio unificado de emergencias 112 Andalucía confirmó este domingo que sobre las 15,45 horas recibieron el aviso del hallazgo de una mujer fallecida en un camino de Quesada al que se desplazaron agentes de Policía Local y Guardia Civil y efectivos sanitarios que sólo pudieron confirmar la muerte.

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, que participará este lunes en la concentración convocada a las 12,00 horas en Quesada, ya ha señalado que Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género recaba datos para determinar si ha sido un posible crimen machista.

"Nuestra firme y absoluta condena a un hecho horrible y cruel que provoca un enorme dolor", ha asegurado en la red social X el subdelegado del Gobierno.

