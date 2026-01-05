La escasez de enfermeras escolares aumenta la desigualdad en salud infantil en España, según un estudio

El análisis del Observatorio Nacional de Enfermería Escolar resalta que los centros educativos con mayores recursos económicos en España presentan una proporción significativamente más alta de personal de enfermería en comparación con colegios ubicados en zonas menos favorecidas. Esta diferencia provoca que la infancia y adolescencia en contextos vulnerables presenten mayores dificultades para acceder a una atención sanitaria escolar adecuada, incrementando las desigualdades existentes en materia de salud. La publicación de estos hallazgos en la revista 'BMC Nursing' evidencia que la presencia insuficiente de enfermeras escolares constituye una barrera para que España se aproxime a los estándares internacionales recomendados y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible vinculados con la equidad y la educación.

De acuerdo con lo documentado por 'BMC Nursing', la investigación se desarrolló a partir de la colaboración de 376 enfermeras escolares, 1.193 docentes y directores de centros educativos, y 582 madres y padres de alumnos. El equipo de investigación, perteneciente al Observatorio Nacional de Enfermería Escolar del Consejo General de Enfermería, se enfocó en evaluar cómo la implantación de la figura de la enfermera escolar varía según las comunidades autónomas y en qué medida responde a las necesidades reales de los centros.

Los datos recopilados muestran que existe una valoración positiva hacia la labor que desempeñan las enfermeras en las escuelas. Al mismo tiempo, tanto familias como el personal docente manifiestan una demanda creciente por disponer de este perfil profesional dentro de los colegios. Sin embargo, el medio 'BMC Nursing' indica que la implantación de enfermeras escolares sigue siendo insuficiente a nivel nacional debido a deficiencias estructurales, entre ellas la falta de recursos y planificación específica para regularizar esta figura en todos los centros.

La investigación detalla que, entre los tipos de personal que desempeñan el rol de enfermería escolar en España, existen tres categorías principales. Por un lado están las enfermeras con contratos de exclusividad, que desarrollan su trabajo únicamente en un solo centro educativo. Por otro, las enfermeras itinerantes, que reparten su actividad entre varias escuelas. Por último se encuentran las llamadas ocasionales, que solo asisten al centro por requerimiento ante una situación de emergencia o necesidad puntual.

Tal como publicó 'BMC Nursing', el modelo de exclusividad, considerado el más recomendado para una atención constante, solo se encuentra presente en el 50 por ciento de los casos registrados. Esta proporción se mantiene si se analiza el conjunto total de centros escolares que dispone de algún tipo de enfermera contratada, situando a España muy por debajo de las recomendaciones tanto de la Organización Mundial de la Salud como de la media europea.

El informe resalta que la carencia de profesionales de enfermería en muchas escuelas resulta especialmente acentuada en regiones con menos recursos, una dinámica que, sostiene el Observatorio, contribuye al agravamiento de las brechas en salud entre la población infantil. La existencia de estas barreras impide que determinados colectivos accedan a intervenciones preventivas, atención a emergencias o educación sanitaria continua, privándolos de un entorno escolar seguro desde el punto de vista de la salud.

Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería, señala que contar con enfermeras en los centros “es una inversión en la salud de la población más joven y en prevención”. Además, sostuvo en declaraciones recogidas por 'BMC Nursing' que las enfermeras no solo intervienen ante urgencias, sino que mediante la educación sanitaria promueven hábitos que pueden perdurar en las nuevas generaciones y facilitar su respuesta ante situaciones de emergencia.

El estudio aborda los desafíos pendientes en la consolidación de la enfermería escolar. Entre ellos se destaca la necesidad de identificar las carencias prioritarias del sistema para orientar la planificación de futuras políticas educativas y sanitarias. El análisis de la gestión de datos sanitarios de los alumnos y la revisión de las intervenciones realizadas por el personal de enfermería son señalados como aspectos clave para desarrollar un perfil de competencias específico y fortalecer la contribución de estas profesionales al entorno escolar.

En la publicación 'BMC Nursing' se puntualiza que, más allá del número total de enfermeras, la calidad y la naturaleza de sus actuaciones dentro del ámbito educativo requieren un marco regulatorio que permita aumentar la eficacia de sus actividades y dar respuesta a las verdaderas necesidades de las comunidades escolares.

Según el Observatorio Nacional de Enfermería Escolar, la mejora en la dotación de enfermeras en los colegios y el refuerzo de su papel contribuirían a disminuir las desigualdades de salud entre la infancia y la adolescencia, ayudando a España a avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en materia de salud, equidad y educación especificados por organismos internacionales.