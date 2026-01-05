Bruselas confirma "avances" de cara a la firma del acuerdo con Mercosur: "Vamos por buen camino"

Según declaraciones de la portavoz de la Comisión Europea, Paula Pinho, las últimas semanas han estado marcadas por intercambios y trabajos técnicos entre la Unión Europea y Mercosur, lo que ha permitido avanzar de manera significativa en las negociaciones para cerrar el tratado comercial entre ambos bloques. Durante una rueda de prensa celebrada en Bruselas, Pinho aseguró que se han registrado progresos en el proceso, aunque subrayó que no existe por ahora una fecha definida para la firma definitiva del acuerdo. Esta precisión ocurre después de que se esperara que la rúbrica fuera posible el 12 de enero, una expectativa que hasta el momento no se ha concretado.

Tal como reportó el medio Europa Press, la representante de la Comisión Europea manifestó que los avances recientes se han dado tras los contactos y discusiones que continuaron después del Consejo Europeo de diciembre, en el que el futuro del acuerdo quedó en entredicho debido a las reservas expresadas por algunos Estados miembro. La portavoz señaló explícitamente: “Puedo confirmar que ha habido debates, trabajo y avances durante las últimas dos semanas. Por lo tanto, se ha trabajado en el acuerdo con Mercosur”. La declaración hace referencia a la intensificación de los contactos para resolver los últimos asuntos políticos pendientes.

De acuerdo con Europa Press, la negociación del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur —el bloque sudamericano integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— se extiende ya por más de veinte años. El proceso se encuentra actualmente en una fase técnica, con la atención centrada en la resolución de diferencias vinculadas a normativas medioambientales, sanitarias y agrícolas. Las preocupaciones de países como Francia e Italia, principalmente sobre las exigencias de protección ambiental y garantías en materia agrícola, han bloqueado la posibilidad de un cierre definitivo en los últimos meses.

Europa Press detalló que, si bien la Comisión Europea ve con optimismo la evolución de las conversaciones, persisten obstáculos políticos que exigen nuevas rondas de diálogo. Tras quedar en suspenso la posibilidad de un acuerdo en diciembre, las autoridades comunitarias han acelerado las negociaciones para intentar salvar los flecos que se mantienen abiertos. A pesar de ello, la ausencia de un calendario certero para la firma indica que existen cuestiones aún sin conciliar en el seno de la Unión Europea.

Entre los temas más debatidos figuran las garantías medioambientales, punto sobre el cual varios gobiernos europeos han insistido, a raíz de preocupaciones por la deforestación y el cumplimiento de compromisos climáticos internacionales. Además, la competencia agrícola y las normativas sanitarias han sido recurrentemente mencionadas por los Estados miembro que han pedido asegurar condiciones equitativas para los productores europeos frente a los del Mercosur.

En su intervención, Paula Pinho reiteró el mensaje de que “vamos por buen camino para prever la firma del acuerdo y esperamos que eso tenga lugar bastante pronto”. Esta declaración, recogida por Europa Press, busca transmitir que, pese a los retrasos previos y las incertidumbres, la Comisión mantiene la expectativa de acercarse a la firma del tratado. Aunque el ambiente de optimismo ha crecido en torno a la posibilidad de concretar el pacto, la funcionaria comunitaria remarcó que aún no es posible anunciar cuándo se dará ese paso.

Hasta ahora, la Comisión Europea ha mantenido un método de trabajo constante, optando por la vía técnica y política en paralelo para allanar la firma del acuerdo. Mientras tanto, las delegaciones involucradas mantienen el esfuerzo de pulir los detalles técnicos y satisfacer las demandas de los Estados miembro más reticentes, principalmente en lo relativo a controles medioambientales y cláusulas de protección para los sectores más sensibles.

La ratificación del acuerdo UE-Mercosur supondría la conformación de una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, con implicaciones económicas y comerciales para ambos bloques. No obstante, el proceso evidencia las dificultades inherentes a la conciliación de intereses entre múltiples países, cada uno con exigencias específicas y matices en la evaluación del impacto de la liberalización comercial.

Con el trasfondo de una negociación que arrastra más de dos décadas, las últimas semanas presentan un panorama de acercamiento y expectativas renovadas, aunque el desenlace definitivo sigue, por ahora, sin fecha establecida, según recoge Europa Press.