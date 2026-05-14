Ecuador lanza una operación con más de mil militares y cientos de policías en Puerto Bolívar, cerca de Perú

El ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, ha anunciado este jueves la "militarización total" de Puerto Bolívar, situado cerca de la frontera con Perú, como parte de una "ofensiva" efectuada por más de un millar de militares y 300 policías para "desarticular las mafias" y devolver el control del territorio al Estado.

"Puerto Bolívar se militariza. Hace pocos minutos acabamos de ejecutar la militarización total de Puerto Bolívar como parte de una nueva ofensiva del Bloque de Seguridad para recuperar el control del territorio", ha informado en sus redes sociales sobre este enclave situado en la provincia de El Oro.

PUBLICIDAD

Loffredo, que ha recalcado que "se le acabó el tiempo a las mafias", ha indicado que se trata de una operación a "gran escala", puesta en marcha "desde la madrugada" y que cuenta con la participación de las Fuerzas Armadas, el Centro Nacional de Inteligencia y la Policía Nacional.

La operación contra Puerto Bolívar, que ha descrito como "uno de los cuarteles de contaminación de droga más grande de" Ecuador, responde a la "decisión" del presidente del país, Daniel Noboa, tal y como ha indicado posteriormente el ministro.

PUBLICIDAD

"Nos mantenemos vigilantes desde el puesto de mando y en territorio, para fortalecer la ofensiva durante su ejecución. Será un esfuerzo sin precedentes por parte de Fuerzas Armadas; hemos cercado los lugares más calientes y vamos por ellos", ha agregado.

De acuerdo a un comunicado del Ministerio, más de un millar de militares y más de 300 agentes de Policía han sido desplegados para ejecutar esta "megaoperación" para para recuperar el control sobre "esta zona golpeada por estructuras criminales".

PUBLICIDAD

En particular, sus objetivos son "desarticular economías criminales, cerrar espacios al narcoterrorismo y mantener presencia permanente en el sector", ha señalado la cartera militar sobre la operación 'Limpieza Total', que "se extenderá durante 96 horas continuas y contempla el allanamiento de alrededor de 85 manzanas y más de 1.600 viviendas en los próximos tres días".