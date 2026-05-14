Landaluce: "No tengo nada que reprocharme"

Roma, 14 may (EFE).- El español Martín Landaluce, que cayó eliminado este jueves en cuartos de final del Masters 1.000 de tenis de Roma ante el ruso Daniil Medvedev (1-6, 6-4 y 7-5), afirmó que se va satisfecho del partido que jugó, que no tiene nada que reprocharse y que se ha demostrado a sí mismo que es "capaz de hacer cosas diferentes".

"Siempre quieres más, pero ha sido un gran partido y creo que no tengo nada que reprocharme", dijo el tenista en zona mixta.

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"He dado todo lo que tenía que dar, hay cosas que mejorar y esa es la vida, o sea, que satisfecho", subrayó, al agregar que fue un partido muy competido, en el que los dos tuvieron oportunidades.

El tenista madrileño recalcó que en el encuentro hubo "un nivel altísimo", que fue "bastante físico" y que acabó disfrutándolo "muchísimo" pese a haber perdido.

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"Hay un montón de cosas que podemos mejorar, que podemos hacer mejor, y seguro que el nivel va a seguir subiendo. Estoy con la cabeza muy fría, muy tranquilo", aseveró.

Landaluce, que ya tiene la vista puesta en Roland Garros, su primer Grand Slam, en el que entrará directamente en el cuadro debido a su ascenso en el ranking, declaró que persigue sus objetivos "con los pies en la tierra".

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"Creo que notaba muchísimo ese ambiente que había, ese espíritu guerrero, y, al final, pues, yo, como español, también comparto cierto de esos valores. Me ha ayudado a seguir trabajando, a dar mi 200 por cien", valoró el español sobre el apoyo de la grada del Foro Itálico.

Landaluce firmó una destacada actuación en el Masters 1.000 de Roma 2026, donde alcanzó por primera vez en su carrera los cuartos de final sobre tierra batida y los segundos en su carrera.

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El madrileño, de 20 años y número 94 del ranking, accedió al cuadro principal como 'lucky loser' tras caer en la fase previa y aprovechó la oportunidad al eliminar a Marin Cilic, Mattia Bellucci y Hamad Medjedovic.

En cuartos, llegó a dominar ante Medvedev, pero acabó cediendo en tres sets (1-6, 6-4 y 7-5), quedándose a las puertas de sus primeras semifinales en un torneo de esta categoría.

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