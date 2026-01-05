Agencias

Bárbara Rey aclara sus declaraciones sobre la escasa promoción de sus memorias

Tras explicar que desconoce por qué su libro no estuvo en la Feria del Libro ni en librerías, Bárbara Rey subraya que su acuerdo con la editorial fue favorable y desliza que existen aspectos inéditos sobre su vida que aún podría revelar

Bárbara Rey puso especial énfasis en asegurar que el acuerdo firmado con la editorial por la publicación de sus memorias resultó favorable para ella y detalló que lo recibido no dependía de las ventas obtenidas por el libro. A pesar de los recientes comentarios realizados sobre la falta de promoción de su autobiografía, publicados por El tiempo justo y difundidos posteriormente por El Confidencial, la artista destacó que su satisfacción con los términos contractuales permanece intacta y que cualquier decisión de la editorial en torno al alcance de la campaña de promoción no afecta a sus ingresos.

Durante una estancia en Marbella al inicio de 2026, tras pasar unas fiestas navideñas sin novedades de su hijo Ángel Cristo, con quien ha preferido no tener contacto ni hacer declaraciones, Bárbara Rey abordó la controversia surgida por sus declaraciones sobre la escasa visibilidad de sus memorias. Según consignó El Confidencial, la vedette matizó sus anteriores palabras, indicando que no pretendía generar polémica. Comentó que desconocía estar siendo grabada cuando expresó que otros autores, como Rappel o Carmen Lomana, sí habían contado con presencia en la Feria del Libro y oportunidades para firmar ejemplares. Contrastó su ausencia en estos circuitos con la presencia destacada de los mencionados, lo que la llevó a manifestar que tampoco vio su obra disponible en estaciones, aeropuertos o librerías.

En sus declaraciones, Rey aclaró que su comentario respondía únicamente a la percepción de una promoción limitada, pero recalcó que la política de la editorial respecto a la publicidad era una decisión exclusivamente empresarial, tal como reportó El Confidencial. Sostuvo que de su parte no existen reclamos económicos ni cuestionamientos a su parte contractual. La artista reiteró que cualquier percepción sobre la promoción realizada es solo una apreciación personal, sin ánimo de alimentar controversias.

Al referirse a las memorias del Rey Juan Carlos, en las que su nombre no aparece, Bárbara Rey evitó entrar en valoraciones, pero insistió, citada por El Confidencial, en que su relato vital aún contiene episodios inéditos: “Esto no lo estoy diciendo como una especie de amenaza pero yo tengo muchísimas cosas que contar que no he contado”. Sugirió que su primera autobiografía no abarca la totalidad de su historia y planteó la posibilidad de una continuación, argumentando que gran parte de lo difundido previamente sobre su vida en medios no corresponde a su versión y que su motivación para escribir se basa en el derecho a relatar sus propias experiencias: “Yo vendo mi vida, no vendo la vuestra”, expuso en sus palabras recogidas por el medio.

Respecto a su vida personal durante las celebraciones de fin de año, Bárbara Rey relató a El Confidencial que compartió la Nochebuena y el día de Navidad con su hija Sofía Cristo y la pareja de esta, Sandra Ly Flor. Señaló que en Nochevieja decidió cenar sola, optando por un “capricho inconfesable” consistente en huevos fritos con patatas fritas y morcilla de Burgos. Explicó que se trata de un plato que rara vez consume por motivos de dieta, pero que elige preparar en ocasiones especiales. Describió la receta de forma detallada, mencionando su costumbre de añadir ajo y pimentón de Murcia para aportar un toque personal al plato.

En la misma conversación, antes de compartir su deseo para el nuevo año, comió un churro y lo dedicó a Terelu Campos, según mencionó el medio. En cuanto a sus propósitos para 2026, articuló un deseo colectivo para sus familiares, incluidos todos los miembros de su familia. Pidió salud y bienestar para ellos, y expresó sentir satisfacción con su propia situación actual. Sobre la relación interrumpida con su hijo Ángel, dejó claro que no persisten resentimientos y que espera lo mejor para él, reflejando esa voluntad positiva en sus declaraciones a El Confidencial.

