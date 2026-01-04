VÍDEO: Experto advierte de la "violación flagrante" del derecho internacional de EEUU en Venezuela

El profesor titular de Ciencia Política de la Universidad CEU San Pablo, Antonio Alonso, ha advertido que la "violación flagrante" del derecho internacional en la operación contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, sienta "un precedente" peligroso a nivel internacional.

Alonso ha asegurado que "se ha violado la soberanía interna de un país, se ha faltado al respeto a la jurisdicción interna del país, a la igualdad soberana de los países, la prohibición del uso de la fuerza".

El experto ha criticado que "hay dos tipos de leyes, una para los que no pueden defenderse y otra para los que tienen armas nucleares", lo que a su juicio supone "una serie de precedentes de injusticia para con todos los demás".

Alonso ha advertido que "desde el punto de vista del derecho internacional", tiene "difícil defensa cada uno de los pasos que está dando Estados Unidos en Venezuela".

Sobre el futuro de Maduro en Estados Unidos, el profesor ha señalado que "será un proceso largo" y ha apuntado que no sabe "si saldrá indemne de este juicio" o si incluso podría recibir un indulto de Donald Trump por por una posible colaboración con la justicia".

