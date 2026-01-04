Agencias

VÍDEO: Experto advierte de la "violación flagrante" del derecho internacional de EEUU en Venezuela

Guardar

El profesor titular de Ciencia Política de la Universidad CEU San Pablo, Antonio Alonso, ha advertido que la "violación flagrante" del derecho internacional en la operación contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, sienta "un precedente" peligroso a nivel internacional.

Alonso ha asegurado que "se ha violado la soberanía interna de un país, se ha faltado al respeto a la jurisdicción interna del país, a la igualdad soberana de los países, la prohibición del uso de la fuerza".

El experto ha criticado que "hay dos tipos de leyes, una para los que no pueden defenderse y otra para los que tienen armas nucleares", lo que a su juicio supone "una serie de precedentes de injusticia para con todos los demás".

Alonso ha advertido que "desde el punto de vista del derecho internacional", tiene "difícil defensa cada uno de los pasos que está dando Estados Unidos en Venezuela".

Sobre el futuro de Maduro en Estados Unidos, el profesor ha señalado que "será un proceso largo" y ha apuntado que no sabe "si saldrá indemne de este juicio" o si incluso podría recibir un indulto de Donald Trump por por una posible colaboración con la justicia".

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/1040066/1/experto-advierte-violacion-flagrante-derecho-internacional-eeuu-venezuela

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La nieve en Catalunya puede afectar a carreteras catalanas sobre todo del centro y el oeste

Las autoridades advierten sobre riesgos por acumulaciones en la calzada desde la noche del domingo, especialmente en los principales accesos de la zona central y occidental, e instan a los conductores a extremar la atención ante posibles placas de hielo

La nieve en Catalunya puede

España y la izquierda latinoamericana rechazan la apropiación de los recursos de Venezuela e "injerencias" en su futuro

España y la izquierda latinoamericana

Miles de israelíes reciben mensajes de texto en un supuesto ataque psicológico iraní

Autoridades en Israel alertan de un masivo intento de intimidación tras el envío de mensajes amenazantes con datos personales a miles de ciudadanos, atribuidos a hackers con presunta relación iraní según fuentes oficiales y reportes de prensa local

Miles de israelíes reciben mensajes

Gloria Camila responde a los ataques de Ana María Aldón

Gloria Camila responde a los

Vox Asturias acompaña a los venezolanos en la celebración del inicio de la libertad tras la caída del régimen de Maduro

Carolina López expresa su respaldo a la comunidad venezolana en Asturias durante concentraciones simultáneas en Oviedo y Gijón, destacando que se viven “días de júbilo” y que la justicia finalmente alcanza a los regímenes opresores

Vox Asturias acompaña a los