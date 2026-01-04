Petro instala Puesto de Mando Unificado en Cúcuta para coordinar la situación en la frontera con Venezuela

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, anticipó la activación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Cúcuta, Norte de Santander, con el objetivo de implementar un plan focalizado en la atención humanitaria a la población migrante y reforzar la seguridad en la frontera ante el riesgo de incidentes derivados de la crisis regional. Esta medida, según publicó la Presidencia de Colombia en su cuenta de la red social X, responde a la reciente incursión militar de Estados Unidos en Venezuela, que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro en Caracas.

De acuerdo con información detallada por la Presidencia y recogida por la agencia Europa Press, la instalación del PMU en Cúcuta busca coordinar de manera integral la respuesta estatal ante el aumento de flujos migratorios y los desafíos en materia de seguridad, tras los desarrollos políticos y militares en el país vecino. El Ejecutivo nacional comunicó que la gestión desde este centro permitirá anticipar y enfrentar cualquier situación que ponga en riesgo la estabilidad y protección de quienes se encuentran en la región fronteriza.

El ministro Sánchez, citado por Europa Press, resaltó que el propósito principal de la iniciativa es proporcionar apoyo humanitario inmediato a quienes lo requieran y activar el plan de frontera con especial énfasis en la protección de poblaciones vulnerables. Además, informó que, debido a la actual coyuntura, se ha declarado la alerta para todas las capacidades de la Fuerza Pública, a fin de anticipar y neutralizar potenciales amenazas provenientes tanto del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados organizados ilegales que actúan en la zona limítrofe.

En paralelo a las acciones del gobierno colombiano, la tensión entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos se ha incrementado luego de que el presidente estadounidense Donald Trump lanzara una advertencia pública dirigida a su homólogo colombiano, Gustavo Petro. Al ser consultado durante una conferencia de prensa, Trump recomendó a Petro: “tiene que cuidarse el trasero”, y sugirió que el mandatario colombiano estaría implicado en actividades relacionadas con el tráfico de cocaína. Trump manifestó que en Colombia existirían laboratorios y fábricas dedicadas a la producción de cocaína, y que la droga estaría siendo enviada a Estados Unidos. “Así que sí. Tiene que cuidarse el trasero”, reiteró Trump, en referencia a declaraciones anteriores sobre la posibilidad de que Petro fuera “el siguiente” tras Maduro.

Según reportó Europa Press, el mandatario colombiano, Gustavo Petro, respondió públicamente a estas declaraciones, restando importancia a las advertencias y afirmando no estar preocupado por los comentarios de Trump. Petro reaccionó ante una publicación de un periodista donde se daba cuenta de la detención del líder del “cártel de los soles”, supuesta organización criminal vinculada a Maduro y relacionada con redes de narcotráfico.

Las medidas adoptadas por Colombia se dan en un contexto de alta incertidumbre y movilidad poblacional en la frontera con Venezuela, intensificado por los recientes eventos políticos en Caracas y el desplazamiento de personas en busca de seguridad y apoyo. Autoridades colombianas consideran que existe riesgo de acciones violentas o represalias de grupos armados ilegales, por lo que el despliegue de capacidades de la Fuerza Pública incluye la vigilancia activa y planes de contingencia para responder rápidamente ante cualquier amenaza.

En la comunicación de la Presidencia, citada por Europa Press, se enfatiza la coordinación interinstitucional como herramienta central del nuevo Puesto de Mando Unificado, que integrará esfuerzos de organismos de seguridad, salud, migración y atención de emergencias, para mitigar los efectos sociales y de orden público derivados de la situación en Venezuela.

El plan contempla asistencia directa a migrantes, desplazados y poblaciones afectadas en los municipios fronterizos, con énfasis en garantizar la seguridad de los habitantes y la pronta canalización de recursos y apoyos logísticos. Además de la seguridad interna, las autoridades colombianas monitorean posibles intentos de incursiones o ataques por parte de organizaciones armadas, según constató Europa Press.

Dentro de este escenario, las relaciones entre los gobiernos de la región se encuentran fuertemente condicionadas por la evolución de la situación venezolana y las reacciones internacionales tras la captura de Nicolás Maduro. La respuesta de Colombia incorpora tanto aspectos humanitarios como logísticos y de seguridad, dentro de un entorno geopolítico marcado por declaraciones cruzadas y acciones militares en la frontera.