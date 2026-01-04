Momentos de tensión en Logroño durante una concentración contra los ataques de Trump a Venezuela y detención de Maduro

Durante la concentración celebrada frente a la Delegación del Gobierno en La Rioja, la presencia de un grupo de venezolanos que expresaron su satisfacción ante los recientes acontecimientos en Venezuela, incluyendo la detención de Nicolás Maduro y las acciones internacionales encabezadas por Estados Unidos, generó el inicio de los momentos de mayor tensión y provocó el intercambio verbal más intenso entre los sectores reunidos. Según consignó el medio, alrededor de una veintena de ciudadanos venezolanos participaron de manera espontánea, portando pancartas con mensajes como "Se está aclarando la mañana en Venezuela" y "Venezuela libre. No más dictadura Maduro asesino", lo que contrastó con el mensaje central de la convocatoria organizada por Izquierda Unida (IU) La Rioja, en la que predominaban lemas opuestos contra la intervención estadounidense.

La manifestación tuvo lugar al mediodía en El Espolón de Logroño y congregó a unas doscientas personas convocadas por IU, quienes protestaron en rechazo a los ataques de Estados Unidos en Venezuela y a la detención del mandatario Nicolás Maduro, según reportó la fuente. Durante más de media hora, las consignas dividieron a los participantes en dos bloques claramente diferenciados, bajo una notable presencia de efectivos de la Policía Nacional. Las fuerzas de seguridad intervinieron en varias ocasiones para evitar que la confrontación verbal derivara en incidentes mayores, aunque no se registraron enfrentamientos físicos.

Los convocados por IU se manifestaron con pancartas en las que se podía leer "Contra el imperialismo, dignidad", "Venezuela no está sola" y "Yanquis go home", entre otras. Según detalló el medio, estas expresiones buscaban denunciar lo que consideran una injerencia extranjera que atenta contra la soberanía nacional venezolana. De forma progresiva, el número de venezolanos presentes creció y muchos de ellos improvisaron carteles en el transcurso de la concentración, con mensajes dirigidos tanto al contexto político internacional como a figuras específicas, en referencia a mensajes como "Zapatero, calienta que sales" y peticiones de libertad para Venezuela.

El intercambio de gritos y consignas, sumado a insultos y reproches mutuos, subió de tono por momentos. Entre los manifestantes que respaldaban a Maduro, una persona expresó su desacuerdo ante la cobertura mediática al expresar a los presentes: "porque los que hemos convocado somos nosotros", en referencia a quienes organizaban la concentración. En declaraciones recogidas por los medios presentes, Jennifer Mosquera, una de las venezolanas participantes en la contramanifestación, relató su experiencia y la de sus compatriotas en España: "entender la posición que ellos están diciendo, pero es que la respuesta clara no la tienen, porque nosotras hemos vivido en Venezuela una situación bastante dura". Explicó que muchos de los asistentes han sido perseguidos políticos y llegaron a España huyendo de lo que califican como una grave situación en su país de origen.

Mosquera amplió sus declaraciones al explicar que lleva ocho años residiendo en España, los primeros seis enfrentando problemas de documentación: "siempre esperando respuestas", describió, y relató su situación de bloqueo migratorio. Insistió en que los manifestantes deberían considerar el sufrimiento de la comunidad venezolana y cuestionó la veracidad de los argumentos presentados en defensa de Maduro. "Ninguno sabe cuántas muertes. Esto viene arrastrando desde hace 25 años. Quitándonos el petróleo, no, el petróleo lo están quitando desde hace 25 años atrás. Esto es de risa", señaló Mosquera durante la protesta, según informó el medio.

Sobre la situación actual en Venezuela, la misma manifestante subrayó que las operaciones militares recientes solo han afectado zonas estratégicas y no se han registrado víctimas civiles hasta el momento: "han bombardeado solo las zonas militares, los puntos estratégicos militares, hasta ahora no hay muertos, no hay nada", puntualizó, para comparar estos hechos recientes con el número de fallecidos y la situación general que, según ella, ha marcado la vida del país en los últimos 25 años. Mosquera hizo referencia a cifras de "800 presos políticos, sin contar todos los que están muriendo de hambre, sin medicina". Tras ser consultada sobre las expectativas de futuro, Mosquera afirmó que esperan una transformación en la situación del país: "que caigan todas las plagas, ya cayeron dos, pues que caigan todas las plagas para que vuelva a florecer Venezuela", reafirmando que la alegría no deriva de los bombardeos en sí, sino de los cambios producidos.

El medio reportó que, tras estas palabras, el grupo de venezolanos entonó el himno nacional mientras continuaban sus consignas. Paralelamente, los integrantes de IU mantuvieron su protesta, entre gritos y cánticos que replicaban los lemas de sus pancartas. Dentro de la intervención pública, la portavoz de IU en el Parlamento riojano, Henar Moreno, sostuvo que "hoy es un día triste, parece que estamos más en los años 70, cuando se aprueba la doctrina Monroe". Según publicó la fuente, Moreno defendió la idea de que "no puede justificarse una intervención militar para derrocar a un Gobierno legítimamente elegido", argumentando que la soberanía de los pueblos y el respeto a sus recursos naturales deben prevalecer.

Moreno manifestó que, a su entender, los Estados Unidos llevan años explotando materias primas en América Latina y que "las propias declaraciones de Trump ayer ya mostraban que su único interés no era otra cosa que seguir esquilmando, como en los viejos tiempos, a esos pueblos soberanos", según la cita reproducida por el medio. A su juicio, "ha llegado el momento de que nos movilicemos todos para exigir el respeto al derecho internacional, el respeto a la soberanía de los distintos países, porque nunca puede apoyarse la injerencia de un país sobre otro, más aún cuando es una injerencia cuyo único fin es esquilmar a las materias primas de esos pueblos".

La dirigente de IU subrayó que las movilizaciones continuarán mientras persista la política exterior de Trump respecto a América Latina. Consultada sobre el número de presos políticos, Moreno opinó que "los 800 presos políticos es una cifra que habría que analizar", y defendió que una oposición venezolana que "justifica una invasión militar en la que muere gente de su propio pueblo no puede ser alimentada nunca". Sobre el problema de la pobreza, Moreno lo atribuyó en parte al "bloqueo" y al "robo" de recursos acometido en los últimos años, mientras sostuvo que "la situación económica en Venezuela está mejorando a pesar de esos bloqueos", según transcribió el medio.

Moreno concluyó que el pueblo venezolano debe ser quien decida sobre su propio destino a través de elecciones y no por medio de intervenciones externas. "Los únicos que tienen la opción de quitar al presidente Maduro son los propios venezolanos en las urnas", sentenció la portavoz de IU, tal como difundió la fuente en sus declaraciones.

Luego del desarrollo principal de las manifestaciones, reportó el medio, algunos participantes de la concentración organizada por IU dialogaron con los venezolanos opositores en una conversación distendida que finalizó entre aplausos, tras la tensa media hora de protestas. La Policía Nacional se mantuvo en todo momento supervisando el orden y separando a ambos grupos cuando el clima entre ellos alcanzó mayor tensión. La manifestación transcurrió sin incidentes mayores más allá de la confrontación verbal, concluyendo con el reconocimiento de la importancia del diálogo, en un contexto marcado por la polémica política internacional y las diferentes miradas sobre la crisis venezolana.