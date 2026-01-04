Agencias

Los paramilitares sudaneses denuncian al menos 64 muertos en dos ataques aéreos del Ejército en Darfur Norte

Las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán han denunciado que dos ataques aéreos del Ejército sudanés han dejado al menos 64 muertos en el estado de Darfur Norte, entre ellos presuntamente dos familiares del líder guerrillero Mohamed Hamdan Dagalo, alias 'Hemedti'.

En un comunicado, las RSF señalan que un dron Akanji de fabricación turca, "perpetró primero el sábado un traicionero ataque terrorista contra las zonas de Al Zarq y Ghurair". Las RSF denuncian la "completa destrucción del hospital de Al Zarq, donde murieron 64 civiles" en este ataque de dron. Otro avión no tripulado bombardeó después un mercadillo de Ghurair, donde han muerto "decenas de personas".

"El mercado también fue completamente incendiado con todos los que se encontraban en su interior, en un acto brutal que refleja el ataque deliberado contra los medios de vida de los civiles y el terror que se está infligiendo a la población", han indicado los paramilitares (acusados también de perpetrar su propia ración de atrocidades durante el devastador conflicto sudanés) sin que el Ejército se haya pronunciado al respecto.

En este contexto, fuentes locales han indicado al portal Darfur24 que el ataque contra el mercado de Ghurair causó la muerte de dos familiares del comandante de las Fuerzas de Apoyo Rápido, Mohamed Hamdan Dagalo: Musa Saleh Dagalo y su hijo, Awad Musa Saleh Dagalo. El líder tribal Bashir Barma Baraka Allah también murió en el ataque.

La sección en Sudán de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) se ha declarado "profundamente alarmada" por estos ataques de dron y pedido explicaciones. "Hay que proteger a los civiles en todo momento y las instalaciones médicas jamás pueden ser un objetivo".

EuropaPress

