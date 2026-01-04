La OEA convoca a su Consejo Permanente para el próximo martes tras el ataque de EEUU a Venezuela

El presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Ernesto Vargas, en representación de Colombia, ha realizado la convocatoria para una sesión del organismo con el fin de definir posiciones frente a la situación generada por la intervención militar estadounidense en Caracas y la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro. Según informó la OEA en un comunicado recogido por diversos medios, la reunión se desarrollará el martes seis de enero, a las 10:00 horas de la costa este de Estados Unidos (16:00 en España), en el salón Simón Bolívar de la sede institucional situada en Washington.

De acuerdo con la información difundida por la OEA, el Consejo Permanente se congregará para analizar los hechos ocurridos recientemente en la República Bolivariana de Venezuela. La detención de Maduro, producida durante una incursión de fuerzas estadounidenses en la capital venezolana, ha provocado una crisis política de alcance internacional que ha motivado la intervención del principal organismo multilateral americano para la concertación de respuestas regionales.

El Consejo Permanente de la OEA fue convocado a instancias de la presidencia del diplomático colombiano Luis Ernesto Vargas, tras consultas con el resto de delegaciones diplomáticas del continente. El objetivo, según detalló la OEA, consiste en “considerar los acontecimientos recientes registrados en la República Bolivariana de Venezuela”, frase incluida en la notificación oficial divulgada a las misiones participantes y a la opinión pública.

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, tomó la palabra el sábado para enfatizar la necesidad de frenar la escalada de violencia en Venezuela. Según publicó la OEA, Ramdin instó a una “salida pacífica” que se fundamente en el respeto del derecho internacional. El secretario general consideró prioritaria la tarea de evitar un mayor deterioro de la situación, llamando a todos los actores vinculados al conflicto a observar en todo momento el marco jurídico internacional, al tiempo que remarcó la importancia del “arreglo pacífico de controversias” y el respeto a los derechos humanos durante cualquier proceso de diálogo o solución.

Además, Ramdin subrayó que la resolución del conflicto debería depender de la voluntad del pueblo venezolano y discurrir por los cauces institucionales vigentes en el país. El secretario general sostuvo que el proceso debe respetar tanto la Constitución de Venezuela como el conjunto de normas que estructuran el sistema político e institucional de esa nación, según consignó la OEA en su declaración.

El medio informó que la crisis se precipitó tras la operación militar desplegada por Estados Unidos en territorio venezolano, que derivó en la detención del presidente venezolano. La acción armada ha suscitado múltiples respuestas de la comunidad internacional y generado preocupación en distintos gobiernos americanos sobre el futuro del país sudamericano y la estabilidad regional.

Las deliberaciones del Consejo Permanente sucederán en un contexto de alta tensión diplomática y con la presencia de delegados de los Estados miembros de la OEA, quienes examinarán opciones de respuesta institucional y mecanismos de mediación. Entre los temas que los embajadores prevén abordar se encuentran la protección de los derechos fundamentales en Venezuela y la viabilidad de una transición política conforme al derecho internacional y las normas constitucionales venezolanas.

Según consignó el propio organismo, los representantes asistentes valorarán la posibilidad de promover iniciativas multilaterales orientadas a canalizar el conflicto hacia soluciones pacíficas y evitar un aumento de la violencia en el país caribeño. Distintas delegaciones han manifestado la intención de plantear propuestas para respaldar el proceso institucional en Venezuela y garantizar el respeto a la soberanía nacional, como reflejó la OEA en sus comunicaciones públicas previas a la cita.

La convocatoria del Consejo Permanente pone de manifiesto la importancia que otorga la OEA a la resolución de controversias a través del diálogo diplomático y la aplicación de herramientas jurídicas internacionales. Tal como remarcó en sus declaraciones el secretario general Ramdin, el contexto obliga a todos los actores involucrados a buscar formas de conciliar posturas y proteger los derechos y garantías de la sociedad venezolana.

A lo largo del desarrollo de la reunión se espera que representantes de los distintos gobiernos de la región expongan sus puntos de vista sobre los acontecimientos en Venezuela y propongan distintas rutas para la restauración del orden constitucional, siguiendo el marco legal establecido en el país sudamericano. Según la OEA, ese enfoque es compartido por la presidencia del Consejo Permanente y por la mayoría de las misiones diplomáticas acreditadas ante el organismo.

El papel de organismos como la OEA, según reiteraron sus máximos responsables, se orienta a propiciar espacios para el diálogo multilateral y el entendimiento regional en circunstancias de crisis política, recurriendo en todo momento a los principios del derecho internacional y el respeto a las decisiones soberanas de los pueblos de América.