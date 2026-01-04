Fundación Adecco identifica los 12 enemigos de la inclusión laboral de personas con discapacidad en su calendario 2026

Fundación Adecco ha presentado la campaña de sensibilización 'Dale la vuelta a la inclusión', articulada en torno al calendario de 2026 que, mes a mes, pone nombre a 12 "enemigos de la inclusión" y propone claves para afrontarlos desde la empatía, la información, la confianza y la colaboración.

Esta iniciativa de sensibilización cuenta con el apoyo de 48 empresas y tiene el objetivo de activar una respuesta colectiva, por lo que está protagonizada por candidatos reales de la Fundación Adecco que han acudido a la entidad en busca de empleo, junto a personas referentes del ámbito de la discapacidad y profesionales de la entidad.

En concreto, la iniciativa cuenta con la participación de Carlos T., Carlos B., Jorge, Manuel y Patricia, beneficiarios de programas de empleo de la fundación, acompañados por cinco profesionales de la entidad: Judit, Abel, Isabel, Manuela y Lidia, así como la 'coach' con una discapacidad física reconocida del 65%, Avi Mashiah; la 'influencer' con síndrome de Down, Caterina Moretti, y la atleta paralímpica, Desirée Vila.

De este modo, mes a mes, cada uno de los protagonistas del calendario pone el foco en un enemigo de la inclusión, por ejemplo, en enero se refiere a la indiferencia, que "no excluye de forma explícita, pero sí mantiene intactas las barreras existentes" y en febrero a la sobreprotección, ya que "limita la autonomía y el desarrollo de las personas con discapacidad".

También alerta de la injusticia (marzo), miedo (abril), prejuicios (mayo), desconocimiento (junio), invisibilidad (julio), exclusión digital (agosto), falta de representación en los espacios donde se toman decisiones (septiembre), sesgos inconscientes (octubre), falta de accesibilidad en espacios de trabajo (noviembre) y discriminación (diciembre)

De esta forma, la fundación ha recordado que, pese a los avances registrados en los últimos años, "se siguen evidenciando obstáculos estructurales" como se refleja en el hecho de que el 35,5% de personas con discapacidad en edad laboral tengan empleo, una cifra "baja", que se suma a una escasa penetración en la empresa ordinaria, pues la mayoría de los contratos para personas con discapacidad (70%) se suscriben en Centros Especiales de Empleo.

"La inclusión de las personas con discapacidad no se logra con gestos puntuales, sino con decisiones y actitudes que se construyen cada día", ha señalado el director general de la Fundación Adecco, Francisco Mesonero, quien ha añadido que el calendario cita a "los grandes enemigos de la inclusión --muchas veces invisibles o normalizados-- para recordar, mes a mes, que solo si se combaten de forma constante podremos avanzar hacia una sociedad y un mercado laboral verdaderamente inclusivos".