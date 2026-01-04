El jugador del RB Leipzig Kevin Kampl se retira tras la muerte de su hermano

El impacto que tuvo la pérdida repentina de su hermano llevó a Kevin Kampl, mediocampista esloveno del RB Leipzig, a optar por dejar temporalmente su carrera en el fútbol profesional. De acuerdo con el medio que dio difusión a la noticia, Kampl detalló que su decisión también está motivada por el estado delicado de salud de su padre, a quien desea acompañar en esta etapa, tras más de ocho años y medio de trayectoria en la Bundesliga alemana. El club y el jugador acordaron de manera conjunta la rescisión del contrato y han organizado una despedida durante el partido del 17 de enero frente al Bayern de Múnich.

El diario consignó que Kampl, de 35 años, ha disputado 283 partidos con el Leipzig, sumando 13 goles y 23 asistencias. Durante su permanencia en el equipo, el centrocampista contribuyó a ganar en dos ocasiones la Copa de Alemania y participó activamente en los principales logros deportivos del club. Sin embargo, la temporada más reciente reflejó una menor presencia en el campo, ya que solamente figuró como suplente en tres encuentros, lo que se tradujo en una participación limitada.

"Siempre llevaré en el corazón los ocho años y medio que pasé en el RB Leipzig. Desde el primer día me dieron una bienvenida increíblemente cálida. Hicimos historia juntos, conquistamos los primeros trofeos del club, compartimos grandes momentos y superamos las etapas difíciles como grupo unido", expresó Kampl a través de un comunicado publicado por el club y citado por la prensa especializada. El jugador enfatizó además que el paso del tiempo durante su estadía en Leipzig fue rápido, reflejo de la satisfacción personal y profesional vivida allí.

Durante su declaración, Kampl puso en relieve la relación forjada con el club y describió su partida como un momento cargado de sentimientos contradictorios. "Me entristece poner fin a este viaje, pero estoy aún más orgulloso de lo que hemos alcanzado juntos. No descarto por completo regresar al fútbol en algún momento, aunque ahora mismo eso me parece irreal, pues quiero dedicarme a quienes me rodean", detalló el futbolista en palabras recogidas por las fuentes consultadas.

El futbolista profundizó también acerca del proceso personal que ha afrontado recientemente. "Estos últimos meses han sido muy emotivos para mi familia y para mí, marcados por un dolor profundo. Perder de forma inesperada a mi hermano me mostró lo valioso que es el tiempo y la importancia de pasarlo con las personas cercanas. Al cabo de todos estos años, comprendí que llegó el momento de volver a casa, sobre todo por la salud de mi padre, con quien quiero compartir más tiempo. Ese tiempo es irrecuperable", afirmó Kampl según los medios que cubrieron el anuncio de su retirada provisional.

Acerca de la decisión de poner pausa a su carrera, el mediocampista enfatizó que aunque el momento resulta difícil, existen elecciones vitales que deben prevalecer sobre lo deportivo. "Por muy difícil que me resulte dar este paso, algunas decisiones en la vida son más importantes que el fútbol. No es así como había imaginado mi despedida. Pero a veces la vida trae diferentes prioridades, y estoy en paz con esta decisión", concluyó Kampl en el mismo comunicado, palabras que fueron reproducidas por los portales informativos.

El club RB Leipzig, añadió el medio, acompañará al jugador en su despedida en el estadio local cuando el equipo reciba al Bayern de Múnich. Las autoridades del club reconocieron la contribución de Kampl no solo en lo deportivo, sino también en la consolidación del equipo en la Bundesliga. El impacto personal de su partida se suma al reconocimiento formal que le realizará la institución ante la afición.

Durante sus años con el club alemán, Kampl se consolidó como uno de los referentes en el mediocampo, desempeñando un papel central tanto en las victorias conseguidas en la Copa de Alemania como en el desarrollo general del RB Leipzig como equipo principal de la liga. La noticia de su alejamiento, indicó la fuente, genera repercusiones tanto en el ámbito deportivo como en el entorno personal del futbolista, quien pone como prioridad el acompañamiento a su familia tras la reciente pérdida que afrontó.

El futuro en el fútbol para Kampl permanece abierto, aunque por el momento se centrará en cuestiones personales, dejando una huella significativa tanto en su club como entre la afición del RB Leipzig tras casi una década de aportaciones en el fútbol alemán.