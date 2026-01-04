El Ejército venezolano garantiza la continuidad constitucional con Delcy Rodríguez como presidenta

Durante el operativo en el que fuerzas especiales estadounidenses capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro, elementos militares del equipo de seguridad del mandatario y civiles resultaron asesinados, según expuso el ministro de Defensa Vladimir Padrino López en comparecencia pública. Al ofrecer detalles sobre el asalto, Padrino informó que los soldados estadounidenses mataron “a sangre fría” a la mayoría de los escoltas, implicando una acción de fuerza contra personal militar y ciudadanos que acompañaban a Maduro durante la operación efectuada la madrugada del sábado. En este contexto, el ministro subrayó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana permanece alineada con el pueblo y garantizó la continuidad democrática bajo el liderazgo interino de Delcy Rodríguez, nombrada presidenta en funciones tras la captura de Maduro.

De acuerdo con lo consignado por el medio, el ministro explicó que la designación transitoria de Delcy Rodríguez recibió el aval del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, el cual declaró el estado de conmoción exterior. La decisión habilita a Rodríguez, hasta ese momento vicepresidenta ejecutiva, a asumir todas las atribuciones, deberes y facultades correspondientes a la jefatura del Estado venezolano. Padrino afirmó que la medida responde a la urgencia de preservar el orden institucional y la gobernabilidad durante el periodo de crisis. En palabras del titular de Defensa, “respaldamos plenamente el Decreto de Estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, previamente suscrito”.

Respecto a las tareas inmediatas de las Fuerzas Armadas, Padrino señaló que los organismos militares seguirán utilizando todas sus capacidades para salvaguardar la seguridad, mantener el orden interno y favorecer un clima de tranquilidad. Según publicó la misma fuente, el ministro enfatizó que el Gobierno bolivariano se compromete a mantener la gobernabilidad y a evitar la desestabilización ante la intervención extranjera.

Según reportó el medio, el titular del Ministerio de Defensa exhortó a la población a retomar sus actividades cotidianas y a resistir la presión psicológica. Dirigiéndose a los ciudadanos, pidió no dejarse abatir por amenazas ni ceder ante el miedo generado por la incursión militar, exhortando a reincorporarse a las rutinas económicas, laborales y educativas. Insistió en la necesidad de mantener a la patria “sobre su riel constitucional”.

El general Padrino también mencionó que para el lunes 5 de enero está prevista la toma de posesión de la nueva Asamblea Nacional, acto al que se refirió como esencial para la vida política democrática del país. El órgano legislativo, destacó el ministro, constituye el “centro democrático del debate político”.

El Ministerio de Defensa anunció la activación de operaciones en la totalidad del territorio venezolano con la integración de fuerzas populares, militares y policiales, con el objetivo de contrarrestar lo que definió como una “agresión imperial”. La movilización incluye el despliegue total de recursos y capacidades nacionales para afrontar la situación generada por la intervención militar.

La intervención estadounidense, que derivó en la captura de Maduro y la muerte de miembros de su equipo de seguridad, marcó un cambio en la situación política y de seguridad en Venezuela. Según relató el ministro durante su intervención, la respuesta militar nacional pretende consolidar un frente único ante la agresión externa e impedir que el conflicto se traduzca en inestabilidad interna.

El panorama que se desprende tras la captura de Maduro y el reemplazo interino por Delcy Rodríguez incluye el refuerzo del papel de las instituciones y la apuesta oficialista por preservar la continuidad constitucional. La resolución del Tribunal Supremo y el respaldo explícito de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a la nueva presidenta interina constituyen las líneas principales del dispositivo político y militar oficial, de acuerdo a lo expuesto públicamente por el general Padrino López y difundido por el medio.