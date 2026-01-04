El Congreso retomará en febrero los trabajos para investigar el apagón, una vez unificadas las dos comisiones creadas

La exigencia de unificar formalmente las dos comisiones sobre la supresión del suministro eléctrico, establecida por la Mesa del Congreso, marcó un punto de inflexión en la tramitación parlamentaria para investigar el apagón vivido en España el 28 de abril pasado. Según informó Europa Press, tras varios meses en los que los grupos políticos mantuvieron posiciones contrapuestas y después de la constitución simultánea de ambas comisiones en noviembre, la Cámara Baja se prepara para votar el texto justificativo de su unificación y activar de manera efectiva los trabajos de investigación a partir de febrero.

El origen de esta situación parte del desacuerdo entre las formaciones políticas tras el apagón del 28 de abril. Europa Press detalló que la falta de consenso entre los grupos derivó en la aprobación en mayo de dos comisiones separadas: una propuesta por los partidos que integran el Gobierno y otra por el Partido Popular. Las formaciones de Podemos y Junts jugaron un papel clave, permitiendo con su voto que ambas iniciativas salieran adelante. Para ambas comisiones se designaron los mismos diputados, anticipando que con el tiempo se alcanzaría una solución de convergencia, algo que finalmente se retrasó hasta consolidar la unificación definitiva.

El 18 de noviembre, la constitución simultánea de ambas comisiones evidenció la falta de acuerdo, aunque se logró que compartieran la misma mesa y la presidencia, a cargo de la diputada del Partido Nacionalista Vasco Idoia Sagastizábal. En ausencia de un consenso sobre la fusión, surgió la idea inicial de que ambas comisiones avanzaran de forma paralela. Sin embargo, el 2 de diciembre los grupos, por unanimidad, decidieron fusionar los dos órganos en solo uno con un título neutral: "Comisión de Investigación sobre la supresión del suministro eléctrico 29/4/2025", explicó Europa Press.

A pesar del acuerdo político, surgieron obstáculos formales una vez que se trasladó la propuesta de unificación a la Mesa del Congreso, presidida por Francina Armengol. Como informó Europa Press, la Mesa recordó a los grupos que ambas comisiones, aprobadas en Pleno, se constituyeron formalmente, lo que exigía motivos legales y la redacción de un texto justificativo para su unión, documento que también requería el visto bueno del hemiciclo.

Europa Press consignó que se prevé que en cuanto inicie el siguiente periodo ordinario de sesiones en febrero, la Mesa analice el texto de unificación en su primera reunión. Posteriormente, la Junta de Portavoces determinará su inclusión en el primer Pleno ordinario previsto para la segunda semana del mes. Las fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press anticiparon que a partir de que se supere esta votación, los trabajos de la comisión podrían reanudarse a mediados de febrero. En esa etapa, los diputados ya tendrían la posibilidad de solicitar acceso a la documentación vinculada con el apagón y citar a los primeros comparecientes para recopilar testimonios.

Durante los meses previos, los partidos políticos manifestaron su intención de adelantar el inicio de los testimonios en enero, pero los problemas formales pospusieron la calendarización. La Cámara había acordado incluso solicitar la habilitación del mes de enero para comenzar las investigaciones, pero la exigencia de una justificación documental para la unificación frustró este calendario.

Europa Press indicó que, actualmente, además de esta comisión sobre el apagón, el Congreso mantiene abiertas otras tres comisiones de investigación: una para analizar los efectos de la Dana y dos que el Partido Socialista pactó con Esquerra Republicana de Catalunya y Junts como parte de los acuerdos para asegurar el control de la Mesa de la Cámara Baja. Estas dos últimas permanecen inactivas desde hace meses y no hay previsión para próximas convocatorias.

Por otra parte, detalló Europa Press, existen otras comisiones cuya creación está pendiente de debate y votación en el Pleno. Una de ellas fue impulsada por Sumar, junto con Más Madrid, para investigar la actividad empresarial de la pareja de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. La otra la propuso el PSOE después de la detención de Santos Cerdán y está relacionada con el caso de las mascarillas, una cuestión que ya había motivado trabajos de investigación en el inicio de la legislatura sin que se llamara a los principales involucrados en la llamada "trama Koldo", y que se clausuró sin presentar conclusiones oficiales.

En este contexto, la expectativa se centra en la pronta aprobación del texto que permitirá fusionar las dos comisiones previamente aprobadas y reactivar en febrero la investigación específica sobre el corte de suministro eléctrico, con el objetivo de revisar testimonios y documentación relevante relacionada con los hechos ocurridos el 28 de abril. Europa Press resaltó que los grupos parlamentarios esperan que este avance permita esclarecer los motivos y circunstancias del apagón, así como las responsabilidades asociadas, un asunto que se ha mantenido en el foco de la actividad parlamentaria y que ahora podría encarar una etapa decisiva tras varios meses de estancamiento institucional.