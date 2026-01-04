Díaz ve como "un paso más" que España condene junto a la izquierda latinoamericana el ataque de EEUU contra Venezuela

La captura del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores por parte de fuerzas estadounidenses provocó que España, junto a Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, emitiera un comunicado conjunto donde se condena de manera categórica la operación militar ejecutada por Estados Unidos en Venezuela. Según lo reportado por Europa Press, estos seis gobiernos destacaron su rechazo a lo que consideraron una “gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos”, enfatizando que tales acciones ponen en riesgo la seguridad y la integridad de la región, además de sentar lo que han calificado como un peligroso precedente para la paz hemisférica.

De acuerdo con Europa Press, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz, comunicó la posición del gobierno español a través de un mensaje difundido en la red social X. Díaz valoró esta reacción como “un paso más desde el Gobierno” en la condena conjunta, señalando la importancia de alinearse con los Ejecutivos progresistas de América Latina para rechazar la intervención militar estadounidense en Venezuela. Según el mensaje de Díaz, “hoy damos un paso más desde el Gobierno de España y condenamos, junto a los gobiernos progresistas de América Latina, la intervención de EEUU en Venezuela”, en referencia directa al comunicado emitido esa misma tarde.

El contexto de esta condena internacional surge después de que, según Europa Press, el Ejército de Estados Unidos realizó una operación militar la madrugada del sábado, que culminó con la captura del presidente Maduro y de Flores. El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró tras la captura que se responsabilizará de la situación en Venezuela hasta encontrar un sustituto considerado aceptable para el cargo presidencial. Estas declaraciones han incrementado las tensiones diplomáticas y motivaron la respuesta conjunta de varios países latinoamericanos y del gobierno español.

El informe de Europa Press detalla que, en el comunicado colectivo, España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay manifestaron su firme rechazo a la “apropiación externa” de los recursos naturales o estratégicos de Venezuela, así como cualquier “injerencia” en el destino político del país sudamericano. Los firmantes resaltaron que los ataques estadounidenses, incluidos los bombardeos en Caracas y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, constituyen “una gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos”, y añadieron que las operaciones militares desarrolladas contravienen “principios fundamentales del derecho internacional”.

Los países firmantes expresaron preocupación sobre el impacto de la intervención, advirtiendo que esta acción pone “en riesgo” a la población civil y genera una amenaza directa a la estabilidad regional. El texto del comunicado, citado por Europa Press, enfatiza que esta clase de ataques representa “un precedente sumamente peligroso para la paz y la seguridad regional”. Al mismo tiempo, subraya la posición compartida de que, para resolver la crisis política venezolana, deben evitarse las medidas coercitivas y las acciones armadas.

Según el documento, la posición conjunta de los seis gobiernos reiteró que la única vía legítima para abordar y solucionar la situación en Venezuela es el empleo de medios pacíficos, resaltando la necesidad de recurrir al “diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones”, sin que medien injerencias externas. El comunicado instó a las partes implicadas a favorecer la “desescalada” de la confrontación y priorizar la “preservación de la paz regional”.

La postura asumida por España y los gobiernos latinoamericanos progresistas también alude al respeto irrestricto del derecho internacional y al rechazo de toda acción unilateral que vulnere la soberanía venezolana. Según reportó Europa Press, el gobierno de Venezuela, en su comunicado inicial, condenó los bombardeos estadounidenses dirigidos a varias localidades tanto civiles como militares y denunció la vulneración de derechos y la afectación directa a su población.

El comunicado conjunto, publicado tras la captura del presidente Maduro, propuso que la comunidad internacional se mantenga vigilante y activa en la defensa de mecanismos multilaterales para resolver diferencias políticas y conflictos internos en cualquier país, evitando actuaciones que profundicen las tensiones y que pongan en entredicho la estabilidad regional y los principios de la convivencia internacional.