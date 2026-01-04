(Crónica) Levante y Girona desatan el primer cabreo del año en el Pizjuán y Son Moix

Carlos Espí, jugador poco habitual en el Levante, aumentó la diferencia a favor del equipo visitante en la segunda parte del duelo contra el Sevilla, provocando un ambiente de disgusto evidente en las gradas del Ramón Sánchez-Pizjuán. Según información publicada por el medio que proporciona la crónica, el club granota se impuso por 0-3 al Sevilla en un partido que marcó la jornada 18 de LaLiga EA Sports y que reforzó las tensiones entre la afición local en el inicio del año futbolístico.

El Levante, hasta ese momento último en la clasificación, sumó tres puntos cruciales que le permitieron alcanzar un total de 13, dejando atrás la última posición y ampliando la preocupación en el equipo dirigido por Matías Almeyda. El Sevilla terminó la jornada en una zona intermedia de la tabla con 20 puntos, sin comprometerse con ninguno de los extremos de la clasificación. Los espectadores despidieron al equipo andaluz entre pitos, mostrando su descontento hacia el rendimiento y los resultados recientes, reportó la fuente.

El encuentro en el Sánchez-Pizjuán también marcó el estreno de Luis Castro en el banquillo del Levante. De acuerdo con la información proporcionada por el medio, el equipo visitante se adelantó con un gol de Iker Losada justo antes del descanso, en un momento del partido en que el Sevilla empezaba a organizarse mejor y a generar opciones de ataque. Tras el entretiempo, el conjunto local buscó intensificar su ofensiva, pero la falta de claridad en los metros finales le impidió concretar ocasiones.

El Levante aprovechó esas dificultades para ampliar la ventaja con el segundo tanto, anotado por Carlos Espí, y consolidó la victoria en los últimos minutos con un gol de Carlos Álvarez. Esta contundente actuación provocó mayor malestar entre la afición sevillana, que fue testigo de cómo el equipo cedía en casa en el regreso tras el parón navideño.

En paralelo, según detalló el mismo medio, el Mallorca no logró revertir un marcador adverso en su enfrentamiento frente al Girona en Son Moix. El público local también mostró su descontento por la actuación del equipo, que cayó por 1-2 ante el conjunto catalán. El Girona, con esta victoria, sumó 18 puntos, igualando a los baleares y saliendo de la zona de descenso.

Viktor Tsygankov fue el encargado de abrir el marcador para el Girona con un gol antes del descanso, en un contexto de poco acierto ofensivo del Mallorca, dirigido por Jagoba Arrasate. Después de la reanudación, una acción de Takuma Asano pudo significar el empate para los locales, pero la jugada resultó invalidada por un estrecho fuera de juego, según consignó el medio de referencia.

La presión continuó sobre el Mallorca cuando el Girona amplió la diferencia con un penalti convertido por Vladyslav Vanat. Aunque el Mallorca recortó distancias en el tiempo añadido a través de un penalti ejecutado por Muriqi, los puntos terminaron viajando a Girona. Las oportunidades de remontada para el conjunto balear se vieron frustradas y los aficionados manifestaron su frustración mediante silbidos, añadió la fuente.

La zona baja de la clasificación vivió movimientos importantes durante la jornada, reportó el medio. En el Estadio de Mendizorroza, el Real Oviedo, pese a mostrar un juego valiente y un buen inicio en el segundo encuentro con Guillermo Almada, descendió hasta la última posición con un total de 12 puntos tras empatar 1-1 con el Deportivo Alavés.

El conjunto ovetense generó ocasiones de peligro a través de Fede Viñas e Ilyas, aunque los problemas en la definición persistieron. El Alavés también dispuso de oportunidades, especialmente mediante un remate de Pablo Ibáñez. Fede Viñas fue el encargado de romper la sequía goleadora del Oviedo y marcar el primer tanto en el minuto 56, pero pocos minutos después Lucas Boyé igualó el marcador con un gol destacado.

El encuentro, que ambos equipos finalizaron con diez jugadores por la expulsión de Fede Viñas y Carlos Protesoni tras ver su segunda tarjeta amarilla, mantuvo la intensidad hasta los minutos finales. El empate dejó un sabor amargo para el Oviedo, que, pese a las buenas sensaciones, no pudo abandonar la última plaza, concluyó el medio.