Convocadas concentraciones en las ocho capitales andaluzas contra el ataque de Estados Unidos a Venezuela

Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida y candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, participará junto a otros líderes políticos en las concentraciones de protesta organizadas en Andalucía tras la detención y traslado a Nueva York del presidente venezolano Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. El medio detalló que estas movilizaciones se celebran en diferentes capitales andaluzas y cuentan con el respaldo explícito de Izquierda Unida y Podemos.

Según informó la fuente, plataformas ciudadanas por la paz organizaron este domingo 4 de enero protestas en siete de las ocho capitales andaluzas, con el objetivo de manifestar repudio ante lo que describen como una acción militar de Estados Unidos contra Venezuela. Las movilizaciones se producen en solidaridad con el pueblo venezolano, tras la operación militar que resultó en la detención de Maduro y Flores durante la madrugada del sábado. De acuerdo con la convocatoria difundida, el acto en la capital restante, Almería, ha sido programado para el lunes 5 de enero.

Las protestas se desarrollarán en distintos espacios emblemáticos de las ciudades: Córdoba acogerá la primera concentración este mediodía en la Plaza de las Tendillas; Granada la realizará frente a la sede de la Subdelegación del Gobierno, y Málaga la llevará a cabo en la Plaza de la Constitución. En la tarde se han confirmado protestas en otras capitales: Cádiz, a las 18:00 en la Glorieta Simón Bolívar; Huelva, también a las 18:00 en la Plaza del Ayuntamiento; Sevilla, a las 19:00 en Puerta de Jerez, y Jaén, a las 19:15 en la Plaza Jaén por la Paz, según publicó el medio. En el caso de Almería, la convocatoria ha sido pospuesta para el lunes a las 12:00 ante la Subdelegación del Gobierno.

El medio señaló que el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, estará presente en la concentración de Cádiz. Esta presencia y la de otros representantes políticos regionales ponen de manifiesto el apoyo institucional de diversas organizaciones y plataformas sociales vinculadas a los convocantes.

Las organizaciones responsables motivaron estas protestas en el rechazo categórico a lo que denominan "agresión imperialista" por parte de Estados Unidos contra Venezuela, calificativo presente en los materiales de convocatoria. El apoyo a la movilización por parte de Izquierda Unida y Podemos ha sido explicitado de forma pública, respaldando los pronunciamientos a favor de la soberanía venezolana y el respeto al derecho internacional.

Las plataformas organizadoras han extendido el llamamiento a diversos sectores sociales y políticos para sumarse a estas concentraciones, con el objetivo de mostrar una postura unificada desde Andalucía frente a los acontecimientos sucedidos en Venezuela y en defensa del pueblo venezolano en lo que consideran una situación crítica tras la intervención militar extranjera, detalló el medio.

Las acciones están previstas para este domingo en la mayor parte de las capitales, concentrando la atención política y mediática durante la jornada, mientras que Almería se suma a las protestas al día siguiente. La estructura escalonada de las convocatorias responde a diferentes circunstancias locales, pero mantiene el objetivo común de expresar apoyo ciudadano y político a Venezuela frente a la intervención estadounidense.

Según reportó la fuente, la presencia de representantes de plataformas pacifistas, así como la participación de líderes partidos, subraya el carácter ciudadano y político de las protestas, articuladas para exigir el fin de actuaciones militares en la región latinoamericana y para pedir el respeto a las autoridades legítimamente elegidas en Venezuela.

Las movilizaciones también buscan sensibilizar a la opinión pública sobre las consecuencias de la detención de altos cargos venezolanos para la estabilidad del país sudamericano y para las relaciones internacionales, señaló la fuente.

El desarrollo de estas concentraciones se realiza en un contexto de elevada tensión política a nivel internacional, según puntualizaron los convocantes, quienes consideran prioritario el respaldo a Venezuela desde diferentes ámbitos institucionales, sociales y civiles andaluces.