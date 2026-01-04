Beatriz Rico vuelve a decir adiós a su hijo tras pasar las Navidades juntos: "Necesito que me hagan reír"

Beatriz Rico recordó en tono humorístico que, con la cantidad de decoración navideña y luces en su casa, esta parecía el barrio rojo de Ámsterdam, la ciudad donde vive su hijo. La actriz relató cómo estos días de fiesta estuvieron marcados por la visita de su hijo, quien regresó temporalmente de los Países Bajos para reunirse con la familia. Tal como publicó el medio del que surge la información, Rico destacó el sabor agridulce de estas fechas, en las que la alegría del reencuentro se mezcla con la inminente despedida, ya que su hijo debía partir hacia Ámsterdam al día siguiente.

Según consignó la fuente, la intérprete compartió que durante estas Navidades se sintió "muy, muy contenta", ya que pudo convivir con su hijo, quien reside fuera de España, y por quien había esperado con gran ilusión desde septiembre. Tras varios meses de espera y expectativa, la despedida resultaba inevitablemente difícil, algo que Rico no dudó en confesar ante los medios durante una mañana de teatro en la que acudió en apoyo a 'El Langui'. Explicó entonces que necesitaba que la hicieran reír en el teatro para animarse tras la partida de su hijo.

En el relato recogido por el medio, Rico se definió como una persona "muy navideña", mostrando una sensibilidad especial hacia estas celebraciones. Mencionó que le entristece tener que recoger los adornos y dar por cerrada una época que vive con intensidad y detenimiento en los detalles. La importancia de la familia durante las festividades quedó patente: la actriz describió una Navidad hogareña y tradicional, en la que cada año su hogar acoge el árbol y el Belén, junto a la abundancia de espumillones y luces. Según detalló el medio, Rico atribuye a su marido el entusiasmo por cubrir la vivienda de decoraciones, lo que transforma la casa en un epicentro familiar durante los días festivos.

El regreso de su hijo desde Ámsterdam no sólo acaparó la atención dentro de la familia, sino que se convirtió también en un tema recurrente en las conversaciones, como reflejó la actriz en sus declaraciones. La celebración navideña adquirió un significado especial este año para ella, ya que el reencuentro familiar estuvo acompañado de una atmósfera de celebración en la que se valoraron los momentos compartidos y la convivencia cercana, aunque temporal.

De acuerdo con la información publicada por la fuente, Rico expresó su deseo para el futuro con una petición sencilla y directa: "Solamente salud y virgencita que me quede como estoy". La actriz afirmó encontrarse en una etapa serena de su vida y no consideró que el año hubiese sido especialmente difícil. Más bien, señaló que se siente afortunada, por lo cual prefiere conservar la estabilidad y la tranquilidad actual. En sus palabras, justificó este deseo con humor, al considerar que "seguramente vendrán peores" años, por lo que valora la posibilidad de continuar disfrutando de la seguridad y el bienestar actuales. Su deseo para 2026 se resume, según el medio que informó sobre el encuentro, en salud y bienestar, sin cambios sustanciales frente a lo vivido en los últimos tiempos.

Durante el mismo evento, Rico también abordó públicamente la polémica sobre la vestimenta de Cristina Pedroche en televisión. Como publicó la fuente, defendió el derecho de Pedroche a escoger libremente su atuendo, y criticó que aún persista el juicio social sobre el cuerpo y la ropa de las mujeres. Expresó con firmeza que quienes critican a la presentadora lo hacen sin conocerla realmente, y la describió como alguien accesible y agradable, según transmitió en sus declaraciones recogidas por el medio.

Además, Rico confesó su admiración por la cantante Chenoa. Pese a las discusiones mediáticas que suelen rodear a figuras públicas durante las fechas navideñas, la actriz dejó claro que para ella lo más importante de la Nochevieja y las fiestas es la cercanía de sus seres queridos. Reiteró que valora especialmente poder compartir estas fechas con su marido y su hijo cuando es posible, y mantiene como deseo constante pedir salud y estabilidad en cada ciclo festivo, tal como relató la fuente que recoge sus palabras y experiencias durante el cierre de las festividades.

La participación de Rico en actividades públicas durante las fiestas, como su asistencia al teatro para apoyar a colegas del medio, también formó parte de este periodo marcado por la convivencia familiar y la reflexión personal. La actriz abordó los temas de actualidad desde su perspectiva y utilizó el humor y el optimismo para afrontar la despedida temporal de su hijo y la transición hacia el inicio del próximo año, según detalló el medio que recogió sus declaraciones.