Podemos muestra su rechazo a "la agresión militar ilegal contra el pueblo de Venezuela" por parte de EEUU

La petición de "liberación inmediata" para Nicolás Maduro junto con su regreso a Venezuela en condiciones de seguridad fue destacada por la Secretaria de Acción Institucional de Podemos Andalucía, Alejandra Durán, quien enfatizó la necesidad de garantizar la integridad del mandatario venezolano en el contexto de las recientes acciones atribuidas a Estados Unidos. Según detalló Podemos Granada mediante una nota de prensa enviada a los medios este sábado, la organización rechaza de manera frontal la intervención militar estadounidense desarrollada contra Venezuela, acción descrita como "agresión militar ilegal" y atentatoria tanto contra el pueblo como el territorio de ese país sudamericano.

De acuerdo con la información difundida por Podemos y reportada por el medio, Durán sostuvo que Estados Unidos "vuelve a actuar como potencia imperialista, vulnerando la soberanía de un pueblo y alimentando la escalada de tensión internacional". En sus declaraciones recogidas por el comunicado, insistió en que "frente a la guerra, el bloqueo y la violencia, defendemos la paz, el diálogo y el respeto al derecho internacional". Además, remarcó que "Venezuela tiene derecho a decidir su futuro sin amenazas ni agresiones externas". El partido manifestó, según consignó el comunicado, su respaldo a las demandas de respeto a las normas internacionales y subrayó la urgencia de que se desarrolle una movilización ciudadana.

En ese sentido, la formación política anunció su apoyo a una concentración convocada para este domingo, 4 de enero, en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Granada. El propósito del acto, según informó Podemos, reside en evidenciar la solidaridad con la ciudadanía venezolana y en activar una "amplia y permanente movilización contra este nuevo atropello", en palabras transmitidas por la propia Alejandra Durán.

El comunicado de Podemos Granada, citado por múltiples fuentes, expuso además la opinión del responsable provincial de sociedad civil, Roberto Perandrés, quien vinculó los últimos acontecimientos con una supuesta "caída de la legitimidad de los convenios internacionales", al permitir que Estados Unidos "se erija como juez y verdugo en el ámbito de la soberanía de los países". Según sus declaraciones recogidas por el partido, la gestión de Donald Trump fue señalada por promover "golpes de Estado por iniciativa propia y con intereses puramente económicos". Perandrés advirtió sobre el posible impacto futuro para otros territorios si no hubiera una reacción firme frente a este tipo de acciones, y afirmó que el futuro de la legalidad internacional y de la democracia europea exige denunciar tales hechos.

El medio informó que desde Podemos se hace un llamamiento a la movilización ciudadana en defensa del derecho internacional y de la autodeterminación de los pueblos. Tanto las declaraciones de Durán como las de Perandrés insisten en la necesidad de que Europa asuma una posición proactiva frente a estas acciones, promoviendo los principios democráticos y denunciando desde las instituciones lo calificado por el partido como "actos inadmisibles" en materia de derecho internacional. Durán enfatizó la importancia del diálogo y la resolución pacífica de las diferencias internacionales, en contraposición a lo que calificó como intervenciones exteriores y estrategias de bloqueo.

Durante las últimas jornadas, y tras la difusión de la convocatoria, la nota remitida por Podemos Granada ha cobrado protagonismo en el debate público local, al integrar mensajes de solidaridad con Venezuela y demandas dirigidas tanto a la ciudadanía como a autoridades europeas. Según recoge el comunicado, el partido reiteró su compromiso con la paz y con la defensa de políticas internacionales basadas en el respeto a la autodeterminación, la soberanía nacional y el cumplimiento estricto de las normas de derecho internacional público. También reforzó su postura de condena hacia cualquier tipo de ataque considerado, desde su perspectiva, como contrario al orden internacional vigente.

La posición de Podemos se contextualiza en una coyuntura internacional marcada por las tensiones entre Estados Unidos y sectores del gobierno venezolano, así como por el debate sobre la validez y legitimidad de las intervenciones extranjeras en América Latina. El partido insistió, a través de su portavoz institucional en Andalucía, en la relevancia de que la comunidad internacional rechace las amenazas externas y apueste por salidas políticas y negociadas a los conflictos.

El medio especificó que el acto convocado en Granada pretende, aparte de mostrar respaldo a los venezolanos residentes y a sus familiares, posicionar la crítica de Podemos Granada ante lo que denomina "nueva agresión", extendiendo la invitación a la participación a toda la ciudadanía. Las voces reunidas en la nota remarcaron que la situación plantea interrogantes sobre el papel de organismos internacionales y la suficiente protección de la soberanía en tiempos de creciente polarización global.

Según publicó Podemos a través del comunicado, la formación seguirá demandando una respuesta coordinada, pacífica y respetuosa con el derecho internacional por parte de las fuerzas políticas españolas y europeas, al tiempo que mantendrá atención constante a los efectos generados por la crisis institucional y diplomática que denuncian en el caso venezolano.