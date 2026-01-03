Plataforma Bolivariana de Canarias urge a las instituciones en las islas a condenar la "agresión militar" de EEUU

Durante la manifestación celebrada frente al Consulado de Venezuela en Tenerife, portavoces de la Plataforma Bolivariana de Canarias dirigieron una petición directa a las autoridades autonómicas y estatales para que promuevan una denuncia internacional sobre el operativo militar estadounidense en Venezuela y soliciten el respeto a las leyes internacionales. Los representantes del colectivo subrayaron la urgencia de que las instituciones se pronuncien con mayor firmeza ante la situación, según informó el medio que cubrió la movilización.

La Plataforma Bolivariana de Canarias hizo pública su condena a lo que describió como una "agresión militar" por parte de Estados Unidos contra Venezuela, manifestando su solidaridad con la población venezolana. De acuerdo con el medio, el colectivo demandó que las instituciones canarias y el Gobierno regional abandonen la actitud de "tibieza mediática" y se comprometan a rechazar, de manera contundente, la intervención militar denunciada. La protesta se realizó formalmente este sábado, a las 12:30, ante la sede consular venezolana.

David González, Tatiana Delgado y Anselmo Fariña, quienes fungieron como portavoces durante la rueda de prensa previa al acto, detallaron los motivos de su convocatoria. Tal como consignó el medio, David González señaló que la presunta situación que afecta al presidente Nicolás Maduro y su esposa—quienes, según el colectivo, se encuentran "secuestrados con nocturnidad y alevosía"—tendría como finalidad emplearlos como "elemento de chantaje". Exigió también la presentación de una prueba de vida tanto de Maduro como de su pareja, y advirtió que cualquier intento de influencia política en Estados Unidos con esta situación resultará falaz. González declaró textualmente: "Si Trump está pensando en algún cálculo político, como que, con el secuestro de Maduro, va a remontar en las encuestas, se equivoca. El pueblo venezolano va a mantener con toda firmeza la defensa de su nación, de su soberanía y su independencia".

En la misma comparecencia, Tatiana Delgado instó a que el Gobierno de Canarias, junto con el Ejecutivo central, lleve ante organismos internacionales y ante la Unión Europea un reclamo formal que exija el cese de las políticas intervencionistas. De acuerdo con la portavoz, "esta intervención militar no se puede consentir, porque esto ya se convertiría, ya están convirtiendo, Donald Trump y el imperialismo, en la ley de la selva para todo el mundo". Delgado agregó que permitir "que el imperialismo haga una intervención militar con total desprecio a todas las normas internacionales y al derecho inalienable de los pueblos a construir su futuro como mejor crean, rapte al presidente de un país y se lo lleve con total impunidad", configura un escenario en que "nadie está a salvo".

Anselmo Fariña, otro de los portavoces, denunció la poca contundencia de los medios de comunicación al tratar la intervención, catalogando de "tibieza" la forma en que se presenta la "clara agresión militar" a Venezuela. El medio reportó que Fariña argumentó que las medidas tomadas hasta ahora por Estados Unidos, entre las que se incluyen sanciones económicas, califican según el derecho internacional como actos de agresión. Explicó que se trata de “un ataque absolutamente desproporcionado de la primera potencia militar del planeta a un país que no ha agredido en ningún momento a Estados Unidos”. Además, sentenció: “No hay ninguna justificación que permita afirmar que lo que se está desarrollando ahora en Venezuela es algo distinto de un ataque a un país pacífico. Por tanto, estamos ante un acto de guerra".

En la concentración, los voceros enfatizaron su preocupación ante las consecuencias de la ofensiva estadounidense, estimando, según publicó el medio, que existe el riesgo de una escalada hacia otros países de la región, incluidos Colombia, México, Cuba, Nicaragua, y también partes de la Unión Europea y Canadá. La Plataforma señaló que estas posibilidades derivan de los "señalamientos" realizados por el presidente Donald Trump en su segundo mandato.

González resaltó la determinación de la sociedad venezolana frente a la actual coyuntura: “El pueblo venezolano no se va a amedrentar, no va a cejar en su lucha por su independencia, por mantener su soberanía y por preservar los recursos naturales de Venezuela para los venezolanos”. Asimismo, la organización convocó a la comunidad venezolana residente en Canarias a respaldar la integridad y autodeterminación de Venezuela.

La convocatoria de la Plataforma tuvo lugar a las 12:30 frente al Consulado de Venezuela en Santa Cruz de Tenerife. Según detalló el medio, en paralelo, se ha anunciado para el domingo una concentración de asociaciones y colectivos en la capital grancanaria, frente a la Delegación del Gobierno en Canarias, destinada a expresar el apoyo al pueblo venezolano y a manifestarse en contra de la “injerencia” de Estados Unidos. La movilización en ambas capitales busca visibilizar la postura de quienes rechazan el accionar estadounidense en Venezuela, así como interpelar a autoridades a actuar a nivel diplomático ante organismos europeos e internacionales.

La Plataforma Bolivariana de Canarias, según explicó el medio, desarrolla labores de coordinación de la solidaridad político-social desde Tenerife hacia Venezuela, canalizando iniciativas de respaldo e información. En sus intervenciones, los portavoces insistieron en la legitimidad del derecho de los pueblos a definir su destino sin interferencias externas y reiteraron que la coyuntura actual demanda respuestas institucionales más claras y decididas.

Según enfatizó el colectivo, los hechos denunciados en Venezuela constituyen una violación a los principios fundamentales del derecho internacional y son la continuación de una serie de acciones—tanto diplomáticas como económicas—consideradas ilegítimas por la Plataforma. Con sus demandas, los representantes del movimiento social buscan que el caso alcance mayor visibilidad en los foros europeos e internacionales, reclamando el cese de todas las medidas consideradas como agresivas y el respeto irrestricto a la soberanía venezolana.