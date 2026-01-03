Plataforma Bolivariana de Canarias urge a las instituciones en las islas a condenar la "agresión militar" a Venezuela

La Plataforma Bolivariana de Canarias ha expresado su preocupación por el futuro del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, al denunciar que ambos se encuentran “secuestrados con nocturnidad y alevosía”, según manifestaron sus representantes ante los medios de comunicación. Con esta declaración, el colectivo admite que teme que estén siendo utilizados como “elemento de chantaje” y exige públicamente una prueba de vida, en el contexto de recientes acontecimientos que involucran a Estados Unidos. Además, solicitan a las autoridades de Canarias y del Estado español un pronunciamiento institucional y acciones ante instancias internacionales en rechazo a la actual situación, que califican como una “agresión militar” a Venezuela. Así lo explicó el portavoz David González durante una rueda de prensa previa a una manifestación convocada en la capital tinerfeña.

De acuerdo con lo publicado por la agencia Europa Press, los representantes de la Plataforma Bolivariana de Canarias consideran imprescindible que las instituciones canarias, incluyendo al Gobierno regional, superen la “tibieza” observada en la cobertura mediática y condenen claramente lo que definen como una intervención militar sobre territorio venezolano. Para la organización, las acciones recientes constituyen una amenaza directa al pueblo venezolano, y piden una condena pública a este tipo de política internacional.

Durante la comparecencia ante los medios, que se celebró en el Consulado de Venezuela en Canarias, los portavoces David González, Tatiana Delgado y Anselmo Fariña hicieron hincapié en la importancia de que las instituciones autonómicas y nacionales lleven el reclamo a la Unión Europea y otras instancias internacionales, según recogió Europa Press. Delgado precisó que se trata de un llamamiento a “denunciar radical y frontalmente” cualquier política o acción que implique una agresión directa a Venezuela, insistiendo en que la intervención no puede “consentirse”, pues estaría imponiendo lo que llamó “la ley de la selva” en el ámbito global.

Fariña añadió que el ataque representa un acto desproporcionado que, desde la perspectiva de la Plataforma, se enmarca en la continuidad de sanciones económicas y medidas consideradas ilegítimas bajo el derecho internacional. Argumentó que el conflicto generado podría tener consecuencias más allá de las fronteras venezolanas, al extenderse potencialmente a otros países de la región, como Colombia, México, Cuba, Nicaragua, así como afectar indirectamente a naciones europeas y Canadá, de acuerdo con las declaraciones y advertencias lanzadas durante el actual mando presidencial en Estados Unidos.

Según informó Europa Press, la Plataforma subrayó que estas tensiones no afectarán la determinación del pueblo venezolano, que, en su opinión, ha mostrado firmeza en la defensa de su soberanía, independencia y derecho a administrar sus recursos naturales. González reiteró que no esperan que la población de Venezuela abandone su lucha, mientras que Delgado insistió en la gravedad de un escenario en el que “el imperialismo” realice intervenciones con “total desprecio a las normas internacionales” y derechos fundamentales.

El colectivo exhortó a los ciudadanos venezolanos residentes en Canarias a que mantengan su apoyo incondicional al pueblo de su país de origen y participen activamente en su defensa ante la coyuntura que atraviesan, reportó Europa Press. Este sábado, la Plataforma Bolivariana celebró una manifestación a las 12.30 horas en el Consulado de Venezuela en la capital tinerfeña, para visibilizar su reclamo principal contra la injerencia militar extranjera.

El mismo día, según consignó la agencia, colectivos y asociaciones de la capital grancanaria convocaron una concentración adicional prevista para el domingo, frente a la Delegación del Gobierno en Canarias. El propósito de esta acción es reiterar el rechazo a la injerencia de Estados Unidos en Venezuela y mostrar solidaridad con la población venezolana ante lo que consideran una agravación del conflicto regional.