Japón bate récord de turistas en marzo con más de 3,6 millones de visitantes

Tokio, 15 abr (EFE).- El número de turistas extranjeros que viajaron a Japón marcó un nuevo récord en marzo con más de 3,6 millones de visitantes, según datos gubernamentales publicados este miércoles, a pesar de que el número de viajeros chinos se desplomó significativamente en medio de las tensiones entre Tokio y Pekín.

Según el último informe de la Oficina Nacional de Turismo de Japón (JNTO), marzo registró un aumento del 3,5 % interanual en la llegada de turistas hasta la cifra más alta jamás registrada para este mes en el archipiélago nipón, que acumula ya cerca de 10,7 millones de visitantes en lo que va de año.

No obstante, este incremento coincide con el descenso del turismo chino, en el marco de las tensiones bilaterales tras las declaraciones de la primera ministra, Sanae Takaichi, en noviembre de 2025, cuando justificó una eventual intervención de las Fuerzas de Autodefensa ante una posible agresión de China contra Taiwán.

En este contexto, durante el mes de marzo se registró una caída del 55,9 % de visitantes chinos respecto del mismo periodo del año anterior, en línea con las cifras registradas desde diciembre.

Además de China, también bajó el número de turistas procedentes de Oriente Medio, en medio de las restricciones aéreas en la región por la ofensiva lanzada a finales de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, que respondió atacando países del golfo Pérsico.

Al margen de estos descensos, el resto de procedencias marcaron aumentos, con récords históricos en siete mercados, coincidiendo con la temporada de floración de los cerezos, las vacaciones escolares y la Semana Santa.

La mayoría de turistas llegaron de Corea del Sur (795.600), Taiwán (653.300) y Estados Unidos (375.900). El mayor crecimiento porcentual lo registran los visitantes mexicanos, con un 69,7 %; aquellos de países nórdicos, con un 47,6 %; y los malasios y los vietnamitas, con un 44,2 y 43,5 %, respectivamente.

Japón cerró el año pasado con un número récord de cerca de 42,7 millones de turistas, un 15,8 % más que en 2024 y unas cifras sin precedentes que han llevado a las autoridades niponas a aprobar medidas para hacer frente a los efectos del turismo masivo en la convivencia con la población local. EFE

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