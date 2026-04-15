Al menos 30 muertos en Yemen por inundaciones que dejan a miles de familias sin hogar

Saná, 15 abr (EFE).- Al menos 30 personas han muerto y miles de familias se quedaron sin hogar en Yemen por inundaciones causadas por intensas lluvias torrenciales que en las últimas dos semanas afectaron a varias gobernaciones del empobrecido país del sur de la península Arábiga, informaron este miércoles fuentes oficiales y médicas.

La Sociedad Yemení de la Media Luna Roja (YRCS, en inglés) explicó en un comunicado que las inundaciones afectaron a diez provincias del país y cifró en al menos 30 las víctimas mortales y en 47 los heridos desde el pasado 27 de marzo.

La mayor parte de las víctimas se registró en la gobernación suroccidental de Taiz, donde una comisión gubernamental cifró en las últimas horas en 22 las víctimas mortales, y en alrededor de 12.000 los desplazados después de que sus casas se quedaran dañadas.

"La situación es grave", dijo la YRCS en su comunicado, en el que indicó que "unas 83.713 personas (11.959 familias) han sido afectadas", que en su mayoría "viven en campamentos de desplazados internos y zonas propensas a inundaciones".

"Se han notificado un total de 254 incidentes a la YRCS en todas sus filiales, lo que indica una amplia distribución geográfica y una creciente presión sobre la capacidad de respuesta", añadió.

Una comisión gubernamental indicó en otro comunicado que solo en Taiz se ha registrado la muerte de 22 personas, mientras 21 quedaron entre heridos o desaparecidos y más de 12.000 familias se han visto obligadas a desplazarse en busca de un lugar más seguro.

"Lo ocurrido en la gobernación de Taiz representa una catástrofe humanitaria, económica y de desarrollo integral", dijo el ministro de Administración Local y jefe de la comisión gubernamental para Evaluación de los Daños por Inundaciones, Badr Basalma.

Por su parte, el gobernador de la región, Nabil Shamsan, citado por la agencia oficial de noticias yemení, SABA, subrayó que se trata de "un verdadero desastre que requiere una respuesta urgente y mecanismos prácticos que vayan más allá de la simple presentación de informes".

Según Shamsan, "las inundaciones causaron daños generalizados en los distritos costeros y en la ciudad de Taiz, debido al agua que descendió de las tierras altas de las montañas" por las intensas lluvias torrenciales.

Las inundaciones se han convertido en uno de los desastres recurrentes más graves en Yemen en los últimos años, en un país ya devastado por la guerra y con infraestructuras muy debilitadas.

En 2024, la temporada de lluvias fue especialmente devastadora. Solo en agosto, más de 250.000 personas resultaron afectadas y al menos 60 murieron, cifra que algunas fuentes elevaron a 67.

Entre agosto y septiembre, la ONU contabilizó 82 fallecidos y más de 455.000 afectados. Las inundaciones destruyeron miles de viviendas y agravaron el brote de cólera. EFE