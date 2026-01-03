La Guardia Costera de EEUU suspende la búsqueda de supervivientes al ataque contra una lancha en el Pacífico

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, señaló que existen datos sobre la posible ubicación de sobrevivientes tras el ataque a embarcaciones en el océano Pacífico, información confirmada por la Armada de Colombia. Estas declaraciones surgieron poco antes de que la Guardia Costera de Estados Unidos decidiera dar por finalizadas las labores de búsqueda de las personas desaparecidas luego del ataque realizado el martes, según informó el medio Europa Press.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la Guardia Costera de Estados Unidos suspendió el viernes la búsqueda de varios tripulantes que permanecían en el agua en el este del Pacífico. La suspensión se produjo después de más de 65 horas de operativos de rescate en la zona situada aproximadamente a 400 millas náuticas al suroeste de la frontera entre México y Guatemala. Las autoridades estadounidenses explicaron que recibieron reportes iniciales acerca de personas que habrían quedado varadas en el mar después de que Estados Unidos ejecutara un bombardeo contra tres embarcaciones sospechosas de transportar drogas. Este ataque resultó en la muerte de al menos cinco tripulantes, según consignó Europa Press.

Según detalló el Mando Sur estadounidense, varios individuos lograron saltar de las embarcaciones antes de que los enfrentamientos posteriores provocaran que las naves se hundieran. Aunque inicialmente se reportó la letalidad del ataque, surgieron indicios que apuntaban a la posibilidad de que algunas personas hubiesen sobrevivido al incidente y continuaran en el mar. Europa Press resaltó que esta situación motivó la realización de las extensas operaciones de búsqueda y rescate por parte de la Guardia Costera, el Departamento de Defensa y dos barcos especializados en operaciones de salvamento.

La Guardia Costera señaló que los recursos destinados al operativo se vieron severamente restringidos por la distancia y el alcance necesarios para cubrir el área. A pesar de las condiciones visuales favorables durante la búsqueda, no se logró localizar supervivientes ni restos de las embarcaciones afectadas. Las labores de rescate se desplegaron a lo largo de una superficie de 1.090 millas náuticas, informó Europa Press. Finalmente, tras ofrecer asistencia a tres naves y registrar “resultados negativos”, los equipos estadounidenses suspendieron la búsqueda activa de desaparecidos.

El capitán de la Guardia Costera estadounidense Patrick Dill explicó que “suspender una búsqueda nunca es fácil y, dado el exhaustivo esfuerzo de búsqueda, la falta de indicios positivos y la disminución de la probabilidad de supervivencia, hemos suspendido las actividades de búsqueda activa a la espera de nuevos avances. En esta etapa de la respuesta, la probabilidad de un resultado exitoso, según el tiempo transcurrido, las condiciones ambientales y los recursos disponibles para una persona en el agua, es muy baja”, declaró Dill, según consignó Europa Press.

Europa Press también reportó que Gustavo Petro, presidente de Colombia, se refirió a los datos proporcionados por la Armada de Colombia para ubicar posibles sobrevivientes del ataque. Petro expresó la disposición de las Fuerzas Armadas colombianas para colaborar en las labores de localización de las personas desaparecidas. El anuncio de la Casa Blanca sobre la suspensión de la busca llegó horas después del pronunciamiento del mandatario colombiano, quien insistió en la urgencia de dar con el paradero de quienes podrían haber sobrevivido en el mar.

Los ataques estadounidenses dirigidos a embarcaciones asociadas con actividades de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental han dejado 112 víctimas mortales desde septiembre, incluyendo los cinco fallecidos en este último episodio, informó Europa Press. Desde el inicio de la campaña y hasta finales del año, las fuerzas estadounidenses han realizado más de 30 bombardeos contra presuntos objetivos relacionados con el tráfico de drogas en la región.

El comunicado de la Guardia Costera puntualizó que la probabilidad de hallar sobrevivientes disminuyó a medida que transcurría el tiempo. Los responsables del operativo manifestaron que permanecen atentos a cualquier nueva información que pueda surgir y reanudarían la búsqueda de existir indicios sólidos sobre la ubicación de los desaparecidos, agregó Europa Press. Las operaciones iniciales, impulsadas tras las informaciones extraídas de Colombia y de testimonios en la zona, se orientaron a maximizar la cobertura en aguas internacionales, pero no arrojaron evidencia alguna sobre el paradero de las personas reportadas.

La noticia llega además en momentos en los que la cooperación internacional para el combate al narcotráfico enfrenta desafíos logísticos, legales y políticos. La actuación de Estados Unidos en el mar Caribe y el Pacífico oriental ha sido foco de debates acerca de la naturaleza de estas operaciones, el impacto sobre vidas humanas y el rol de los países de la región en labores de seguridad y rescate, puntualizó Europa Press.