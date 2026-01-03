IU condena el ataque "ilegal, ilegítimo y criminal" de EEUU contra Venezuela y exige una reunión urgente de la ONU

Izquierda Unida sostuvo que el secuestro del presidente Nicolás Maduro representa un “hecho gravísimo” que sitúa a Venezuela y Estados Unidos “al borde de la guerra”, advirtiendo sobre el riesgo de una escalada bélica a nivel regional e internacional. El partido, encabezado por Antonio Maíllo, exigió la intervención inmediata de organismos multilaterales y de Naciones Unidas ante lo que considera una emergencia que pone en peligro la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe. Según informó Izquierda Unida mediante un comunicado recogido por diversos medios, la organización subrayó que toda acción militar iniciada sin un mandato internacional viola la legalidad vigente y coloca a los responsables políticos en la obligación de rendir cuentas.

El medio detalló que Izquierda Unida condenó de manera “rotunda y sin matices” la intervención militar por parte de Estados Unidos contra Venezuela, acción a la que calificó como un acto de guerra imperialista y una violación al Derecho internacional, a la soberanía de los pueblos y a los principios básicos de la convivencia internacional. La organización política sostuvo que esta ofensiva de Washington, además de poner en riesgo deliberado a la población civil venezolana, tiene el potencial de desestabilizar a toda la región latinoamericana y caribeña, agravando aún más el escenario de confrontación.

De acuerdo con el comunicado difundido, Izquierda Unida denunció que la agresión estadounidense contra Venezuela se inscribe en una estrategia prolongada de injerencia, amenazas y castigos dirigidos contra el país sudamericano por ejercer su derecho a elegir de manera soberana su propio modelo político, económico y social. El partido enumeró como parte de este plan las sanciones económicas, bloqueos y presiones financieras, y consideró que ahora el uso de la fuerza militar directa responde al objetivo de imponer un cambio de gobierno y garantizar el control sobre recursos estratégicos venezolanos. Este accionar, añadió IU, se produce en abierto desafío a la voluntad democrática expresada por el pueblo venezolano.

Tal como publicó la organización en su posicionamiento, Izquierda Unida manifestó su solidaridad con el pueblo de Venezuela y reiteró su respaldo al gobierno encabezado por Nicolás Maduro, al que reconoce como legítimo. Además, el partido recordó que en 2014 América Latina y el Caribe fueron declarados Zona de Paz, en un compromiso colectivo de los Estados miembros orientado a resolver disputas por medios pacíficos, sin recurrir al uso de la fuerza ni intervenir en los asuntos internos de otros países. La formación consideró que el ataque estadounidense viola abiertamente ese acuerdo regional, así como reaviva la llamada “doctrina Monroe” en una versión autoritaria y amenazante.

Izquierda Unida indicó que ante la gravedad de los hechos, los organismos internacionales no pueden permanecer indiferentes y demandó a la ONU medidas concretas para frenar la escalada y evitar que la impunidad predomine en el orden global. A través del comunicado citado, el partido también hizo un llamamiento a fuerzas políticas, organizaciones sociales y sindicales tanto en España como en el resto del mundo, solicitando movilizaciones activas frente a la agresión y en defensa de la paz, la soberanía de los pueblos y un orden mundial justo y basado en la cooperación multilateral.

IU argumentó que los sucesos en Venezuela tienen un alcance que trasciende fronteras, advirtiendo que permitir este tipo de ataques sin respuesta equivale a legitimar la ley del más fuerte como norma de relaciones internacionales, abriendo la puerta a futuras guerras de dominación. Según consignó la propia organización, el respeto a la soberanía, la democracia y el marco jurídico internacional deben prevalecer ante cualquier intento de intervención o uso de la fuerza.

El partido encabezado por Antonio Maíllo reiteró que cualquier operación armada sin el respaldo legítimo de la comunidad internacional constituye un crimen de alcance global y requiere que los actores implicados respondan ante la justicia. Además, consideró que el pueblo venezolano debe poder decidir su proyecto político, económico y social sin presiones externas ni amenazas de cambio de régimen por intereses ajenos. Desde la visión de IU, resulta fundamental que la comunidad internacional actúe de inmediato para frenar la escalada en Venezuela y proteger la estabilidad de toda la región.