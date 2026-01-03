Convocan "de manera urgente" una concentración mañana en Logroño tras los ataquen ocurridos en Venezuela

“Venezuela no está sola. Difúndelo”, fue el mensaje difundido en redes sociales por la portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento de La Rioja, Henar Moreno, quien promovió una concentración en Logroño como respuesta a los recientes ataques sucedidos en Venezuela. Según informó el medio, la movilización se convocó con carácter urgente para el domingo, 4 de enero, a las 12:00 horas, frente a la Delegación del Gobierno en la capital riojana, como una muestra de apoyo a la soberanía latinoamericana tras lo que Moreno describe como una “violación del derecho internacional”.

El medio detalló que la convocatoria se realizó a través de la red social X (antes Twitter), donde Moreno expresó que los hechos ocurridos el sábado en Venezuela justifican la reacción ciudadana y subrayó la necesidad de visibilizar la protesta. En su publicación, Moreno afirmó: “En defensa de la soberanía de los pueblos de América Latina, convocamos en Logroño de manera urgente una concentración mañana, domingo, 4 de enero a las 12 horas frente a la Delegación del Gobierno”. El mensaje incluyó una imagen gráfica del acto, con el lema “Concentración contra la agresión imperialista en Venezuela”.

De acuerdo con la información publicada, la dirigente de Izquierda Unida enfatizó la importancia de la máxima difusión y del respaldo social a la convocatoria, invitando a la ciudadanía a tomar parte activa en la defensa de los derechos de los pueblos latinoamericanos. El llamado responde a lo que considera actos que atentan contra la integridad y autodeterminación de Venezuela, clasificando los ataques como un quebrantamiento del derecho internacional.

El comunicado publicado en la plataforma social X incluyó una petición explícita para que el mensaje y la convocatoria alcanzaran un eco amplio, con el objetivo de realizar presión pública mediante la movilización. El letrero empleado en la difusión, que se refiere directamente a una “agresión imperialista”, proporciona contexto sobre la interpretación política de los sucesos ocurridos en Venezuela y la postura de quienes llaman a la movilización.

Tal como consignó el medio, la concentración está pautada para frente a la sede de la Delegación del Gobierno, un lugar que ha sido escenario habitual de manifestaciones en Logroño. La convocatoria abierta, firmada desde Izquierda Unida a través de su representante en el Parlamento de La Rioja, busca reunir tanto a simpatizantes políticos como a ciudadanos preocupados por la situación en América Latina.

El mensaje de Moreno se produce después de los ataques registrados en territorio venezolano el sábado, sobre los cuales la portavoz enfatizó la urgencia de la respuesta social y el rechazo a cualquier tipo de injerencia externa. La parlamentaria estableció un vínculo directo entre estos actos y la defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, principios que, a su juicio, deben recibir protección y apoyo desde el ámbito internacional.

El medio destacó que la consigna “Venezuela no está sola” refuerza el sentido de solidaridad internacional entre colectivos y partidos alineados con la defensa de la soberanía latinoamericana, así como la demanda de un mayor respaldo tanto social como institucional a la causa venezolana. Además, el formato utilizado en la convocatoria, que engloba consignas y llamados a la acción inmediata, permite dimensionar el carácter urgente que se le atribuye a la situación y la movilización.

La concentración de Logroño se suma a otras iniciativas en España y en diversos países que buscan visibilizar los eventos denunciados en Venezuela y expresar de manera pública su repudio a lo que sus organizadores denominan “agresión imperialista”, recurriendo a la manifestación callejera como instrumento para exigir respeto al marco legal internacional y a la autodeterminación de los Estados latinoamericanos.