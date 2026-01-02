Agencias

Moreno reconoce sentirse como un niño en la víspera de la Cabalgata: "Estoy emocionado y cada vez más inquieto"

El mandatario autonómico revive emociones y sensaciones de la infancia al prepararse para encarnar a Baltasar en Sevilla, agradece la oportunidad y expresa orgullo por participar en la celebración, anticipando un momento especial para la ciudad

El presidente del Ateneo de Sevilla, Emilio Boja, aseguró que la organización de la Cabalgata de Reyes Magos está completada en su totalidad, encontrándose en la última fase, centrada ahora en la carga de 100.000 kilos de caramelos. Según informó el medio Europa Press, Boja compartió que la preparación finaliza con detalles como la inclusión de espacios en el recorrido para asistentes con movilidad reducida o personas con trastorno del espectro autista (TEA). Estas adecuaciones buscan facilitar el acceso y la participación de toda la ciudadanía en uno de los eventos más destacados de la ciudad de Sevilla, una cabalgata cuya importancia cultural ha sido subrayada por sus responsables y que este año presenta novedades logísticas.

En un desayuno informativo, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, expresó su entusiasmo y anticipación por su participación en la Cabalgata de Reyes Magos, donde encarnará al Rey Baltasar. Tal como publicó Europa Press, Moreno relató que ha experimentado emociones asociadas a la infancia al preparar su papel para la celebración de Reyes. El mandatario autonómico detalló que revive sensaciones, recuerdos, olores y sabores que asociaba con etapas previas de su vida y que esos sentimientos han aumentado al acercarse la fecha del evento. Señaló que la expectativa ha crecido día tras día, afirmando: “Estoy emocionado y cada vez más inquieto”.

El dirigente andaluz agradeció de manera especial al Ateneo de Sevilla por la elección y la responsabilidad de representarlo como uno de los Reyes Magos. Moreno remarcó el honor que le supone formar parte activa de un acontecimiento que, según recalcó en declaraciones recogidas por Europa Press, definió como “tan importante para Sevilla”. Agregó que espera que la magia de la cabalgata alcance a todos los rincones de la ciudad y reconoció que la oportunidad otorgada por el Ateneo es tanto un orgullo como una responsabilidad.

La organización de la cabalgata también cuenta con la participación de personalidades locales designadas para personificar a Melchor y Gaspar. De acuerdo con la información obtenida por Europa Press, Iván Bohórquez Domecq, vicepresidente de Smartener, interpretará al Rey Melchor. Bohórquez se describió a sí mismo como un entusiasta de Sevilla, ciudad que, pese a no haber nacido en ella, considera como propia. El futuro Rey Melchor compartió que la misión de quienes encarnan a los Reyes es la de transmitir felicidad y reconoció la labor del equipo del Ateneo y el Ayuntamiento en la preparación del evento. Hizo alusión a la “sensación agridulce” de visitar a niños hospitalizados tras la cabalgata, describiendo esos momentos como una oportunidad para llevar esperanza y alegría al entorno hospitalario. “Van a salir y vamos a darle un empujón muy grande y les vamos a llevar esa felicidad, que es lo que se merecen”, declaró Bohórquez a Europa Press.

Por su parte, Juan Ignacio Zafra, director territorial de Caixabank Andalucía, quien será Gaspar en el desfile, manifestó su aprecio por el papel y describió el proceso de preparación como un motivo de respeto y emoción. Según reportó Europa Press, Zafra destacó que cada día se siente más honrado por recibir el encargo de representar a uno de los Reyes Magos. Admitió sentir nerviosismo ante la magnitud de la ocasión y mencionó el apoyo de sus familiares y allegados como clave para afrontar ese sentimiento. “Estoy muy ilusionado, pero muy responsabilizado, seguro que me va a hacer sacar los mejores sentimientos, que es lo que quiero: tener a flor de piel, que se me caiga una lágrima cada vez que sea necesario”, declaró. Subrayó que la presencia de sus seres queridos será fundamental para superar el temor y disfrutar la experiencia, especialmente cuando la cabalgata dé inicio y observen las reacciones de los niños de la ciudad.

Respecto a las previsiones meteorológicas, Europa Press consignó que la organización se encuentra a la espera de las condiciones del clima para ajustar la programación si fuera necesario. Emilio Boja precisó que, en caso de mal tiempo el 4 de enero, contemplan la posibilidad de retrasar la salida del Heraldo hasta que se reúnan las condiciones para la normal realización del evento. En sus palabras, “Vamos a intentar que se pasee por Sevilla, como no puede ser de otra manera”.

La Cabalgata de Reyes Magos en Sevilla, organizada por el Ateneo, se posiciona como una de las celebraciones más relevantes del inicio de año en la capital andaluza. Según detalló Europa Press, la edición de este año cuenta con el esfuerzo de distintas instituciones y colaboradores que han participado meses en la logística, preparativos y adecuaciones necesarias para que la cita se desarrolle en condiciones óptimas tanto para los asistentes como para quienes la protagonizan.

El evento se distingue por su carácter inclusivo, atención a la diversidad y por brindar experiencias significativas a la ciudadanía y, en especial, a la población infantil. La culminación de los preparativos y la implicación de las autoridades locales y autonómicas refuerzan la tradición de la cabalgata, uno de los emblemas del calendario festivo sevillano. Según publicó Europa Press, la organización estima que las novedades de este año podrán extender el alcance emocional y la accesibilidad de la festividad.

