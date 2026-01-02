Michelin adquirirá dos empresas de EE.UU. en 2026 para crecer en el área de compuestos poliméricos

La adquisición de Cooley Group y Tex Tech Industries permitirá que Michelin aumente el volumen de negocios de su división Polymer Composites Solutions (PCS) aproximadamente un 20%, lo que equivale a alrededor de 238 millones de euros, según informó el grupo francés. Estos acuerdos representan un paso estratégico para ampliar la presencia internacional de Michelin, impulsar la innovación en materiales avanzados y reforzar su oferta en soluciones compuestas, siempre supeditados a la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes y el cumplimiento de las condiciones de cierre previstas para 2026.

De acuerdo con Michelin, ambas compañías estadounidenses aportan capacidades especializadas y complementarias a la estrategia global de crecimiento de la multinacional francesa. Cooley Group se destaca por su pericia en la fabricación de tejidos industriales recubiertos de polímeros de alto rendimiento, así como por su integración vertical, que abarca desde el tejido y tricotado hasta la extrusión de polímeros. Sus soluciones poliméricas innovadoras se emplean en diferentes aplicaciones, entre ellas la producción de dispositivos sanitarios, sistemas de impermeabilización, procesos de retención de agua, manejo de productos químicos y otras áreas críticas en materia medioambiental, según publicó Michelin.

Por su parte, Tex Tech Industries figura como uno de los líderes en el diseño y fabricación de textiles y revestimientos técnicos destinados a sectores especializados. Esta empresa ha participado en el desarrollo de materiales avanzados para aplicaciones demandantes, como los sistemas de protección térmica de vehículos espaciales y materiales resistentes al fuego utilizados tanto en fuselajes como en asientos de aeronaves. Además, Tex Tech ofrece tejidos personalizados para distintas aplicaciones industriales, lo que permite a Michelin acceder a nichos de mercado que requieren soluciones técnicas de alto nivel, detalló Michelin.

El medio francés también explicó que las dos adquisiciones fomentarían la expansión geográfica de Michelin, ya que las operaciones de Cooley Group y Tex Tech Industries se desarrollan en territorios diferentes a los mercados habituales de la compañía. Esta diversificación geográfica tiene como objetivo no sólo aumentar los ingresos globales, sino también facilitar la entrada de Michelin en nuevos sectores industriales.

Ambas operaciones están programadas para completarse durante el primer semestre de 2026, sujetas a los procedimientos regulatorios y ajustes habituales, indicó Michelin. La financiación de las adquisiciones se realizará en su totalidad mediante recursos propios; sin embargo, en esta etapa, la empresa no ha divulgado las cifras concretas de la inversión requerida para la compra de Cooley Group y Tex Tech Industries.

Por la importancia creciente de la división PCS en el total de la facturación de Michelin, la compañía tiene planeado establecer a partir de 2026 un segmento de información específico dedicado a esta área. Michelin detalló que la creación de ese segmento permitirá al grupo ofrecer mayor transparencia a inversores y analistas respecto a los resultados y evolución de su actividad en soluciones compuestas de polímeros.

Michelin subrayó que tanto Cooley Group como Tex Tech Industries presentan un enfoque alineado con la filosofía de innovación tecnológica y calidad del grupo, factores que inclinaron la balanza a favor de estos acuerdos. Además, ambas empresas han demostrado una capacidad significativa para desarrollar productos y procesos sostenibles y adaptados a desafíos medioambientales actuales, algo que según informó Michelin, encaja con sus prioridades estratégicas de desarrollo responsable.

El grupo francés reiteró que la culminación de ambas adquisiciones depende de la finalización de las revisiones regulatorias en las jurisdicciones donde operan las empresas, además de la conclusión satisfactoria de las condiciones de cierre habituales para este tipo de operaciones internacionales. Michelin reafirma así su apuesta por incrementar su presencia en sectores innovadores y de alto valor añadido fuera de su negocio tradicional de neumáticos, diversificando su portafolio con la integración de empresas norteamericanas especializadas en tecnologías y materiales avanzados.