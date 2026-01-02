La mujer de la víctima del parricidio de Fuenmayor constó en el sistema VioGén en el año 2012

El año 2012 marcó la incorporación de la mujer de la víctima al sistema VioGén, una base de datos destinada al seguimiento integral de los casos de violencia de género en España. Tal como informó el medio original, la medida de protección asociada a este registro quedó sin efecto cuando la pareja reanudó la convivencia. Esta información fue proporcionada por la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, durante una intervención pública después del crimen ocurrido en Nochevieja en Fuenmayor.

De acuerdo con lo publicado, la mujer fue incluida en el sistema VioGén hace más de una década, lo que evidencia la existencia previa de situaciones de conflicto familiar de gravedad. Arraiz hizo este anuncio después de asistir a una concentración convocada en Fuenmayor, acto en el que participó la comunidad local para manifestar su repulsa frente a la violencia tras la muerte del hombre de 54 años. La concentración, organizada por el ayuntamiento en colaboración con la Delegación del Gobierno y el Ejecutivo regional, consistió en guardar un minuto de silencio en la puerta del consistorio, ubicado en la calle Veracruz, número 9.

Los hechos, según consignó el medio, ocurrieron el 31 de diciembre alrededor de las 17:20, dentro de la vivienda familiar. Según la información recabada por el Instituto Armado y difundida por la fuente, la investigación preliminar apunta a que el crimen surgió tras una fuerte discusión entre los miembros de la familia, vinculada inicialmente a un presunto episodio de violencia de género que evolucionó en un caso de violencia doméstica. El hijo de la víctima, de 19 años, fue arrestado como presunto autor del homicidio, quedando bajo custodia de la Guardia Civil para la tramitación de las diligencias pertinentes.

El operativo desplegado en respuesta al suceso incluyó la presencia de efectivos del Servicio de Seguridad Ciudadana, agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, y especialistas del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, además de la autoridad judicial, según reportó el medio original. El cadáver del hombre fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de La Rioja para la autopsia y otras pruebas forenses.

En relación al curso de la investigación, la autoridad judicial decretó el secreto de las actuaciones, lo que impide la difusión de detalles adicionales sobre el caso mientras continúan las pesquisas, tal como detalló la fuente. La repercusión en la comunidad de Fuenmayor se ha traducido en manifestaciones de rechazo a la violencia y en gestos simbólicos como el minuto de silencio frente al ayuntamiento, mientras las autoridades intentan esclarecer el contexto y los motivos subyacentes al suceso.

La fuente también detalló que los acontecimientos recientes han reactivado el interés por los antecedentes familiares y por la intervención de los servicios públicos en situaciones de riesgo. El registro de la mujer en el sistema VioGén en 2012 plantea interrogantes acerca del seguimiento y la protección proporcionada en casos antiguos donde, tras el archivo de la orden, las víctimas y sus entornos familiares retoman la convivencia habitual.

Mientras las autoridades mantienen el hermetismo sobre el avance de la investigación judicial y policial, el caso continúa bajo la atención pública y mediática, especialmente en el contexto de la prevención de la violencia en el entorno familiar y de género. La Delegación del Gobierno y el ayuntamiento de Fuenmayor han reiterado su compromiso con la condena de la violencia, independientemente de su tipología.