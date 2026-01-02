La borrasca 'Francis' dejará lluvias generalizadas y avisos amarillos por oleaje y niebla este viernes

En los Pirineos, la presencia de nieve a primeras horas por encima de los 1.100 a 1.300 metros, así como la previsión de que la cota suba hasta unos 2.000 metros durante el día, implica riesgo de acumulación intensa en áreas elevadas, lo cual podría impactar las rutas de montaña y la movilidad en la región. La principal noticia de la jornada radica en que Castilla-La Mancha, Cataluña, Aragón y Andalucía permanecen bajo alerta debido a la acción de la borrasca ‘Francis’, que genera lluvias abundantes, oleaje peligroso y nieblas densas en varias zonas del país, conforme advirtió la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Según informó la AEMET, este viernes 2 de enero la borrasca ‘Francis’, situada al oeste de la Península, será responsable de condiciones meteorológicas complicadas en diferentes comunidades autónomas. El organismo detalló que mantiene avisos amarillos por niebla en Castilla-La Mancha, Cataluña y Aragón, lo que afecta especialmente la visibilidad en áreas rurales y vías principales de estas regiones. Además, en Andalucía están previstos fenómenos costeros que mantienen la alerta en varias zonas del litoral, especialmente por el riesgo que implica el oleaje intenso.

De acuerdo con el reporte de la Agencia Estatal de Meteorología, los cielos aparecerán con nubosidad abundante o cobertura total en la mayor parte de la Península y en Baleares. Las precipitaciones iniciarán por el oeste y durante la jornada se desplazarán hacia el Cantábrico, la meseta Norte, el alto Ebro y los Pirineos occidentales, extendiendo el área de influencia de la borrasca. La persistencia de las lluvias será más notable en el sistema Central y el noroeste peninsular, zonas donde el suelo ya presenta condiciones de saturación en algunos puntos, según consignó la AEMET.

En la vertiente mediterránea, el ambiente nocturno experimentará un descenso térmico, mientras que las temperaturas diurnas presentarán un repunte en la totalidad de la Península y en Baleares, siendo más significativo el ascenso de las máximas en las áreas centrales y de las mínimas en la mitad occidental. Las heladas quedarán limitadas principalmente a enclaves de montaña del norte, con especial incidencia en los Pirineos, aunque su extensión será menor debido al incremento previsto de la cota de nieve.

En cuanto al viento, el medio oficial especificó que predominan las corrientes procedentes del sur y sureste en la Península y en Baleares, con orientación este en el Cantábrico, Alborán y Estrecho. Las rachas alcanzarán mayor intensidad en el litoral atlántico, Cantábrico occidental y en la zona del Estrecho, mientras que en el resto del territorio los vientos oscilarán entre flojos y moderados, según expuso la AEMET. El viento del oeste y suroeste también impactará en el archipiélago canario, con especial fuerza en áreas altas y expuestas.

Para las Islas Canarias, la previsión señala intervalos nubosos y precipitaciones leves de carácter general, que podrían llegar a ser localmente intensas durante la madrugada en las islas de Fuerteventura y Lanzarote. El medio estatal agregó que el comportamiento del viento en la región puede provocar variabilidad en las condiciones de visibilidad y en el desarrollo de las precipitaciones.

También existe probabilidad de nieblas matinales en zonas del norte y este peninsular, afectando la movilidad en carreteras y actividades al aire libre, mientras que en Galicia y el Cantábrico se espera la formación de brumas localizadas, de acuerdo con la AEMET. Estos fenómenos de reducción de visibilidad pueden tener consecuencias para el tráfico rodado y la operatividad de infraestructuras críticas.

El organismo meteorológico indicó que los avisos amarillos señalizan un riesgo meteorológico limitado, aunque se recomienda precaución a la población residente o en tránsito por estas comunidades. Las autoridades autonómicas y locales se mantienen alertas y han difundido recomendaciones a la ciudadanía ante las posibles incidencias derivadas de la situación atmosférica, según mencionó la AEMET.