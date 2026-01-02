Agencias

Gobierno de Milei modifica la Ley de Inteligencia Nacional y redefine el rol de la SIDE

Guardar

Buenos Aires, 2 ene (EFE).- El Gobierno de Javier Milei reformó este viernes la Ley de Inteligencia Nacional mediante un decreto que redefine competencias, reorganiza estructuras y otorga mayores atribuciones a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), incluida la posibilidad de que sus agentes aprehendan personas en situaciones determinadas.

Entre los cambios centrales, el decreto -firmado por el presidente y publicado el primer día hábil de 2026 en el Boletín Oficial- autoriza a los organismos de inteligencia a solicitar apoyo técnico o logístico de las fuerzas de seguridad y establece que sus agentes podrán aprehender personas en determinados supuestos.

“En el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes”, dice la norma.

El texto oficial aclara, no obstante, que los organismos de inteligencia “no podrán cumplir funciones policiales ni de investigación judicial o criminal”, ni realizar tareas represivas, y precisa que el sistema tiene como finalidad la producción de inteligencia estratégica para la toma de decisiones del Poder Ejecutivo, en el marco de la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.

Otro de los cambios centrales es la creación de la Comunidad de Inteligencia Nacional, un ámbito interinstitucional permanente bajo la conducción de la SIDE, destinado a integrar y coordinar la producción de inteligencia entre los distintos organismos del Estado.

En paralelo, se crea la Comunidad Informativa Nacional, integrada por organismos públicos que no producen inteligencia en sentido estricto, pero que generan información relevante para el análisis estratégico nacional en áreas como defensa, seguridad interior, relaciones exteriores, ciberseguridad y control de infraestructuras críticas.

La norma introduce además una diferenciación entre ciberseguridad y ciberinteligencia. En ese marco, crea el Centro Nacional de Ciberseguridad, que funcionará como autoridad nacional en la materia bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.

La Agencia Federal de Ciberseguridad pasa a denominarse Agencia Federal de Ciberinteligencia, con funciones específicas vinculadas a la obtención de inteligencia en el ciberespacio.

Se dispone también la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar y se asigna la producción de inteligencia estratégica militar a la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

En un comunicado publicado este viernes en la red social X, la SIDE afirmó que la reforma busca “acotar, definir y clarificar con precisión” las competencias del sistema de inteligencia y alinearlo con “los más altos estándares democráticos y republicanos”.

La norma dictada por el Ejecutivo se remitirá a la Comisión Bicameral del Congreso para su tratamiento en sus próximos días, durante el período de receso parlamentario.

lgu/rod

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Conferencia Episcopal se reúne el 9 de enero con el Vaticano para abordar el posible viaje del Papa a España

Luis Argüello, junto a los cardenales de Madrid y Barcelona, se encontrará en el Vaticano con la Secretaría de Estado para analizar la posibilidad de una visita papal a varias ciudades, incluidas capitales y regiones despobladas

La Conferencia Episcopal se reúne

Nofumadores.org acusa a las tabaqueras de "retrasar" la aprobación de una nueva Ley del tabaco y "descafeinar" medidas

La organización exige acciones urgentes ante la presión de la industria tabacalera sobre la reforma legal, advierte sobre un posible aumento de la dependencia entre jóvenes y critica que los avances normativos resultan insuficientes para frenar los riesgos actuales

Infobae

El ministro de Defensa pide a los militares que apoyen la puesta en marcha del nuevo servicio militar

Berlín prevé sumar a más de 80.000 efectivos activos y 200.000 reservistas, mientras distribuye cuestionarios a 700.000 jóvenes para seleccionar aspirantes, buscando fortalecer la defensa nacional frente a amenazas externas y modernizar la estructura militar

El ministro de Defensa pide

Emiratos concluye su presencia militar en Yemen y defiende el diálogo "como única vía sostenible hacia la paz"

Emiratos concluye su presencia militar

Más de 50 ONG critican a Israel por la revocación de licencias de más de 37 organizaciones de ayuda

ONG internacionales advierten que la retirada de permisos amenaza con paralizar la asistencia esencial en Gaza y Cisjordania, pone en riesgo hospitales, distribución de alimentos y refugios, y puede dejar sin ayuda urgente a millones de civiles en crisis

Más de 50 ONG critican