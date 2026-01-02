El TAD suspende la clausura parcial del Sánchez-Pizjuán

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha determinado suspender la ejecución de la sanción de cierre parcial de varios sectores del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, decisión que permite que el público acceda con normalidad al recinto durante el inminente encuentro liguero frente al Levante UD. Según informó el Sevilla FC mediante un comunicado oficial, la medida cautelar se tomó después de que el club presentara un recurso contra la sanción impuesta en relación con los altercados ocurridos durante el derbi ante el Real Betis, correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports.

El medio Sevilla FC detalló que la resolución del TAD responde a la estimación del recurso formulado por la entidad sevillana, que había manifestado desde un principio su intención de agotar todas las vías legales para defender los intereses del club y de sus aficionados. El comunicado emitido por el club señala: “El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha suspendido la sanción de clausura parcial de un partido de varios sectores del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán por los hechos acaecidos en el derbi ante el Betis”.

La sanción inicial fue dictada por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras los incidentes registrados el 30 de noviembre, fecha en la que el derbi sevillano fue interrumpido temporalmente durante la recta final del encuentro. Durante ese momento, se produjo el lanzamiento de objetos como mecheros y botellas desde las gradas hacia los jugadores del Real Betis, conductas que el Comité de Disciplina consideró al principio como “infracciones muy graves”. Sin embargo, en una intervención posterior, el Comité de Apelación de la RFEF revisó el calificativo de las acciones, otorgándoles el rango de infracciones “graves” y reduciendo así la sanción de tres a un partido de cierre parcial del estadio, según publicó el Sevilla FC.

El TAD, órgano superior encargado de la resolución de disputas disciplinarias deportivas en España, ha optado por frenar la aplicación de esa sanción específica mientras examina con mayor profundidad el recurso presentado por el Sevilla FC. De acuerdo con la información difundida por el club, esta suspensión cautelar significa que la sanción no se ejecutará hasta que el TAD emita una resolución definitiva sobre la apelación. Consecuentemente, la asistencia del público estará permitida en el próximo compromiso liguero del Sevilla ante el Levante UD.

El Sevilla FC subrayó en su comunicado la relevancia de haber presentado todos los argumentos necesarios para la defensa del club, lo que motivó al órgano administrativo a aceptar temporalmente la postura del recurso. El club también remarcó que seguirá defendiendo sus intereses y los de su afición en todas las instancias pertinentes.

Según reportó el Sevilla FC, la primera sanción impuesta por la RFEF respondía a los acontecimientos ocurridos al final del derbi andaluz, cuando el partido se vio interrumpido por el comportamiento de algunos sectores del público, lo que resultó en la apertura de un proceso disciplinario. Pese a la reducción de la sanción por parte del Comité de Apelación, el Sevilla FC decidió recurrir ante el TAD como parte de su estrategia para minimizar el impacto de las medidas sobre la afición y el club.

Los hechos que motivaron esta serie de actuaciones disciplinarias se produjeron en el contexto de una intensa rivalidad entre ambos equipos, con el derbi andaluz destacado como uno de los partidos más esperados del calendario. El lanzamiento de objetos al terreno de juego provocó la interrupción del encuentro, obligando a los árbitros y a la organización a paralizarlo durante varios minutos por la preocupación por la seguridad de los jugadores visitantes.

El medio Sevilla FC resaltó que pese a la gravedad percibida de los incidentes, su equipo legal argumentó ante las diferentes instancias deportivas la necesidad de matizar la responsabilidad de la entidad y la proporcionalidad de las sanciones. El TAD, atendiendo a los argumentos y a la situación extraordinaria, ha decidido dejar en suspenso la ejecución de la sanción mientras se estudia la cuestión de fondo, lo que brinda temporalmente al club y a sus seguidores la posibilidad de asistir sin restricciones al próximo encuentro en el Sánchez-Pizjuán.

El procedimiento administrativo abierto en torno a los incidentes del derbi ha llevado a la revisión sucesiva de la gravedad de los hechos y de las respuestas disciplinarias. Primero, con la calificación de infracción muy grave, lo que hubiera derivado en un castigo más severo; luego, tras la apelación del club, con la reducción a infracción grave y el consiguiente ajuste en el número de partidos afectados; y finalmente, con la suspensión cautelar decretada por el TAD, mientras concluye su análisis.

En sus comunicaciones, el Sevilla FC reiteró su predisposición a agotar todos los recursos jurídicos disponibles en defensa de sus intereses y los de sus seguidores, remarcando la importancia de la presencia del público en el estadio como factor esencial para la atmósfera y el desarrollo de los encuentros, especialmente en partidos de alta rivalidad. El club insistió en la necesidad de abordar los incidentes con rigor, pero también buscando un equilibrio que permita la normal celebración de los partidos y el acceso de los aficionados.

De acuerdo con lo publicado por el Sevilla FC, la suspensión de la sanción tendrá efectos inmediatos, permitiendo la organización y asistencia del público al primer partido liguero tras el derbi, en el que el club recibirá al Levante UD en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Mientras tanto, el TAD continuará con el examen del caso y determinará en próximas fechas si ratifica, modifica o deja sin efecto la sanción final impuesta al club como resultado de los altercados ocurridos en el clásico andaluz.