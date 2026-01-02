Detenido en Alicante un fugitivo de la justicia de Perú buscando por un delito de estafa

Los hechos que motivaron la orden internacional de detención contra un ciudadano peruano de 54 años se remontan al año 2008, momento en el que habría cometido una presunta estafa inmobiliaria en la ciudad de Trujillo, Perú. De acuerdo con la información difundida por la Jefatura Superior de Policía, los delitos atribuidos al detenido incluyen la venta fraudulenta de un inmueble, por la que afronta una posible pena máxima de seis años de prisión. El desarrollo de los acontecimientos recientes en España permitió que las autoridades interceptaran al individuo, cuyo paradero era buscado por las autoridades peruanas a nivel internacional.

Según informó la Jefatura a través de un comunicado recogido por diferentes medios, la detención se produjo en la ciudad de Alicante. El individuo se presentó en una dependencia policial con la intención de realizar trámites vinculados a la investigación sobre una persona desaparecida. Durante la comprobación de sus datos en las bases policiales, los agentes descubrieron que existía en su contra una Orden Internacional de Detención expedida por Perú en marzo de 2022 debido al presunto delito de estafa relacionado con el engaño en la venta del mencionado inmueble.

Los agentes de la Policía Nacional, después de identificar la orden en vigor, procedieron a la detención del hombre en el mismo emplazamiento donde realizaba sus gestiones administrativas. Según publicó la Jefatura, la orden internacional respondía a una petición directa de las autoridades judiciales peruanas, quienes acusan al detenido de burlar a terceros mediante acciones fraudulentas en una operación inmobiliaria efectuada dieciséis años atrás en Trujillo.

La investigación original en Perú sostiene que el individuo habría simulado legítima posesión del inmueble antes de proceder a su venta con la intención de engañar a los compradores, lo que motivó la apertura de una causa penal por estafa agravada en aquel país. Tras la emisión de la orden internacional, la búsqueda del fugitivo fue transferida a organismos policiales de otros países, medida que permitió su captura tras su localización en territorio español.

Concluidas las diligencias policiales habituales tras el arresto, el hombre fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, en Madrid. Este órgano judicial debe ahora gestionar los trámites correspondientes para la extradición solicitada por las autoridades peruanas, quienes esperan que el detenido sea retornado a su país para enfrentar el proceso penal pendiente y cumplir la condena en caso de ser hallado culpable, tal como reportó la Jefatura Superior de Policía.

De acuerdo con la información oficial, la Policía Nacional subrayó que la cooperación entre agencias internacionales y el cruce automatizado de datos en los registros policiales de diferentes países resultó determinante en la identificación y arresto del sospechoso. La existencia de la Orden Internacional de Detención desde 2022 evidenció la coordinación de esfuerzos entre organismos de seguridad para capturar a personas requeridas por la justicia fuera de sus fronteras de origen.

El caso se suma a otros procedimientos similares en los que ciudadanos extranjeros con cuentas pendientes ante tribunales de sus países han sido localizados y arrestados en territorio español durante trámites administrativos o controles rutinarios, permitiendo así la activación de los procesos de extradición requeridos por convenios internacionales, según consignó el comunicado de la Jefatura.