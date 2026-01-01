Los salarios superiores a los 5.101,2 euros al mes pagarán una cotización extra a partir de hoy

Un aspecto relevante del nuevo esquema de cotizaciones afecta a la forma en que la Seguridad Social distribuirá el peso de la contribución adicional entre empleadores y empleados, manteniendo la proporción ya establecida en el régimen general de contingencias comunes, según informó el medio original. A partir de este jueves, las rentas que superen la base máxima de cotización, fijada en 5.101,2 euros mensuales para este año, estarán sujetas a una cuota extra —denominada “cuota de solidaridad”— que será aplicada de forma progresiva por tramos, conforme detalló la fuente.

El diario señaló que la cuota de solidaridad, implementada desde 2025 y con despliegue previsto hasta 2045, corresponde a la parte del salario que excede la base máxima. Durante el ejercicio actual, este umbral asciende a 5.101,2 euros mensuales (61.214,4 euros anuales), tras haberse revalorizado un 3,9% respecto a 2025. La nueva cotización adicional presenta tres tipos distintos, dependiendo del nivel de exceso sobre la base máxima: un 1,15% para los ingresos entre la base máxima y hasta un 10% superior, un 1,25% para la franja de ingresos de entre el 10% y el 50% sobre la base máxima, y un 1,46% para los salarios que superen el 50% por encima de dicho umbral.

Esta cotización adicional se reparte entre empresa y trabajador. Según publicó la fuente, para los salarios de hasta un 10% sobre la base máxima (entre 5.101,2 y 5.611,32 euros mensuales), el 1,15% se distribuye en un 0,96% a cargo de la empresa y un 0,19% a cargo del empleado. En la franja entre el 10% y el 50% adicional (de 5.611,33 a 7.651,8 euros mensuales), el tipo sube al 1,25%, repartido en 1,04% para la empresa y 0,21% para el trabajador. Aquellos que reciban más de 7.651,8 euros mensuales afrontarán una cotización extra del 1,46%, donde la empresa asume un 1,22% y el empleado un 0,24%.

El medio consignó un ejemplo representativo para clarificar el funcionamiento del sistema: un salario un 10% superior a la base máxima, es decir, de 5.611,32 euros al mes, generará una cotización extra del 1,15% aplicada a los 510,12 euros que superan la base máxima —esto implica una aportación adicional de 5,86 euros mensuales o 70,3 euros en el año. Si el salario alcanza como máximo un 50% más que la base (7.651,8 euros mensuales), la cuota de solidaridad afectará a 2.550,6 euros de exceso en dos tramos. Los primeros 510,12 euros tendrán una cuota añadida del 1,15% (5,86 euros al mes) y los 2.040,5 euros restantes se gravarán al 1,25% (25,50 euros), totalizando una aportación mensual de 31,36 euros o anual de 376,3 euros.

Cuando los salarios superen el 50% sobre la base máxima, se aplicarán los tres tramos a sus respectivas partes del salario excedente, reflejó la fuente. Según lo previsto en la normativa, esta cuota de solidaridad irá aumentando de forma escalonada hasta 2045, momento en el que el tramo inicial tendrá un tipo del 5,5%, el segundo tramo del 6% y el tercero del 7%. La legislación aclara que esta contribución adicional no comporta un incremento del importe de la pensión final y afecta solamente a los trabajadores asalariados, pues los trabajadores autónomos disponen de su propio sistema de cotización dependiente de los ingresos reales.

Según remarcó el medio, este mismo año entra en vigor una subida del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una sobrecotización introducida con el fin de reforzar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. A partir del 1 de enero de 2026, la cotización del MEI asciende al 0,90%, desde el 0,80% vigente en 2025. Se divide en 0,75% abonado por el empleador y 0,15% por el trabajador. Este mecanismo continuará incrementándose hasta alcanzar el 1,2% en 2029 y se mantendrá en ese nivel hasta, al menos, 2050. Los recursos generados se destinan íntegramente a la denominada 'hucha de las pensiones'.

El diario detalló que la 'hucha de las pensiones', al cierre de noviembre de 2025, presentó un valor de 13.683,81 millones de euros, cifra superior a los 14.000 millones al finalizar el año y la más alta desde diciembre de 2017. Desde la instauración del MEI en enero de 2023, hasta noviembre de 2025, las aportaciones acumuladas bordeaban los 9.800 millones de euros. El objetivo principal del MEI es reforzar los ingresos del sistema de protección social ante la jubilación de la generación del 'baby boom', que tendrá lugar en la década de los cuarenta.

En cuanto a la aplicación, el MEI debe pagarse en todas las situaciones que impliquen cotización por jubilación, así como en casos de desempleo, aunque no afecta a quienes continúan en activo tras alcanzar la edad legal de jubilación, siempre según el medio. El cambio de año eleva el tipo de cotización total —sumando el MEI (0,9%) y el tipo general por contingencias comunes (28,30%)— hasta el 29,2%, frente al 29,1% registrado el año previo.

La nueva estructura de las cuotas, tanto la de solidaridad como la del MEI, junto con la actualización de la base máxima de cotización a un ritmo superior al IPC, busca incrementar los ingresos del sistema de Seguridad Social. El objetivo, según describió el medio, es dotar al sistema de pensiones de los recursos financieros necesarios para afrontar los desequilibrios previstos en los próximos años.