Hyatt completa la venta de 1.700 millones euros del portfolio inmobiliario de Playa Hotels a Tortuga Resorts

Hyatt mantuvo en la transacción un monto de 200 millones de dólares (170,6 millones de euros) en participación preferente en Tortuga Resorts y podría recibir hasta 143 millones de dólares (121,9 millones de euros) adicionales si se cumplen ciertos objetivos operativos. Según publicó Hyatt Hotels Corporation, la compañía concluyó la venta de su portafolio inmobiliario adquirido previamente a Playa Hotels & Resorts a Tortuga Resorts, plataforma especializada en inversión y gestión de activos centrada en hoteles de lujo de playa en México y el Caribe. El valor de la operación ascendió a aproximadamente 2.000 millones de dólares (1.700 millones de euros), según detalló la compañía.

De acuerdo con la información divulgada por la propia Hyatt, este traspaso permite a la multinacional reducir la dependencia de activos físicos y afianzar una estructura de negocio centrada en la gestión hotelera más que en la propiedad inmobiliaria, un modelo conocido como 'asset-light'. La cartera de establecimientos transferidos abarcaba originalmente 15 complejos turísticos con la modalidad de todo incluido, distribuidos entre México, República Dominicana y Jamaica. Una de estas propiedades fue vendida con anterioridad a un comprador independiente el 18 de septiembre de 2025, por un importe de 22 millones de dólares (18,7 millones de euros). Al sumar ambas operaciones, la compañía recaudó un total de 2.000 millones de dólares (1.700 millones de euros) a través de la venta de todo el portafolio.

El movimiento estratégico incluyó, de manera simultánea, la firma de contratos de gestión por cinco décadas para 13 de los 14 complejos transferidos con Tortuga Resorts, garantizando la administración de los destinos por parte de Hyatt bajo condiciones alineadas con los actuales acuerdos de gestión todo incluido de la corporación. Según reportó la empresa, la propiedad número catorce quedó sujeta a un contrato específico independiente. Javier Águila, presidente de Inclusive Collection de Hyatt, mencionó que “este cierre representa la culminación de una transacción transformadora para la Inclusive Collection de Hyatt”, reafirmando el interés de la firma por un modelo menos dependiente de la titularidad de activos.

La operación refuerza la estrategia de negocio de Hyatt, orientada a conservar y fortalecer la liquidez financiera de la compañía y generar valor para sus accionistas. Hyatt planea destinar los fondos obtenidos a la devolución del préstamo a plazo con disposición diferida que apoyó parcialmente la adquisición original del portafolio. La intención de la empresa es mantener su apalancamiento neto pro forma en los márgenes requeridos para conservar la calificación crediticia de grado de inversión, informó la compañía en el comunicado.

La transacción contó con el asesoramiento de diferentes firmas: por parte de Hyatt, BDT & MSD Partners ejercieron como asesores financieros principales, Berkadia como asesor inmobiliario y Latham & Watkins LLP se ocupó del asesoramiento legal. Tortuga Resorts, adquiriente del portafolio, designó a Goldman Sachs & Co. LLC en calidad de asesor financiero exclusivo y a Simpson Thacher & Bartlett LLP como asesor legal principal, según informó también Hyatt.

El medio corporativo precisó que, como parte del acuerdo, Hyatt mantiene la posibilidad de obtener dividendos adicionales, sujetos al cumplimiento de determinados umbrales de desempeño operativo de los establecimientos. La participación preferente de Hyatt en Tortuga Resorts, acordada en 200 millones de dólares, puede generar retornos en función del desempeño financiero futuro de la nueva plataforma controladora de los hoteles.

Paralelamente a la culminación de la operación inmobiliaria, Hyatt enfrenta retos en Jamaica luego del paso del huracán Melissa en octubre de 2025. De acuerdo con lo reportado por la compañía, siete propiedades de la firma ubicada en ese país permanecerán fuera de operación hasta el cuarto trimestre de 2026 debido a los daños sufridos por el fenómeno meteorológico. Hyatt confirmó que todos los huéspedes y empleados fueron evacuados con éxito, sin pérdidas humanas, aunque numerosos colaboradores experimentaron daños materiales en sus hogares. La empresa implementó medidas de apoyo a los empleados afectados a través del fondo Hyatt Care Fund, iniciativas de ayuda promovidas por compañeros de trabajo y respaldo financiero adicional aportado por la corporación, según informó la compañía en su declaración.

La culminación de la venta a Tortuga Resorts transforma la estructura de Hyatt en la región, disminuyendo la proporción de activos en su balance y orientando su estrategia hacia la gestión a largo plazo, mientras que los fondos liberados se enfocan en fortalecer el perfil financiero global de la compañía. Tanto los detalles de los acuerdos como el impacto inmediato y futuro sobre la operación financiera y hotelera de Hyatt se alínean con la visión de la corporación de expandir su modelo ‘asset-light’ y mantener un rol preponderante en el segmento de hoteles todo incluido en los principales destinos turísticos del Caribe y México.