Redada policial en la Asociación del Fútbol Argentino durante una investigación por blanqueo de dinero

La transferencia de aproximadamente 42 millones de dólares a cuatro compañías ficticias establecidas en Florida se encuentra en el núcleo de la pesquisa que llevó a la Policía a registrar la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), según publicó el diario La Nación. Las autoridades buscan determinar el destino final de esas sumas, transferidas supuestamente por la firma TourProdEnter LLC, una empresa estadounidense contratada por la AFA como agente comercial internacional. Este movimiento financiero, que habría servido para sufragar gastos en aviones, automóviles de alta gama, yates y propiedades inmobiliarias, impulsa la investigación por presunto lavado de dinero y malversación.

De acuerdo con La Nación, el operativo policial se realizó el pasado lunes como parte de una investigación judicial que rastrea el flujo de unos 260 millones de dólares, recaudados por TourProdEnter LLC en nombre de la AFA durante los últimos cuatro años. La fuente detalló que los fondos tenían origen en derechos internacionales de retransmisión y acuerdos de patrocinio de la asociación. Si bien la mayor parte de los ingresos se habría empleado en el financiamiento de las actividades regulares de la AFA, el traspaso de 42 millones a empresas cuya creación se atribuye a supuestos testaferros en Argentina despertó la atención de las autoridades, quienes ahora intentan esclarecer si existieron delitos y quiénes resultaron eventualmente beneficiados.

Según informaron las fuerzas de seguridad y confirmó el mismo organismo, la intervención policial consistió en el secuestro de documentación relacionada con las operaciones entre la AFA y TourProdEnter LLC. Los efectivos realizaron un registro en busca de pruebas que permitan determinar si los fondos fueron utilizados lícitamente o si formaron parte de un esquema de blanqueo y desvío de activos mediante estructuras societarias opacas.

En medio de las pesquisas, la Asociación del Fútbol Argentino difundió un comunicado en el que ratifica que mantiene vigente un contrato con TourProdEnter, designada como su agente comercial para gestionar negociaciones y representación en el extranjero. El comunicado subrayó que esta relación contractual ha sido revisada por tribunales en la República Argentina y en los Estados Unidos, no hallándose irregularidades ni en el vínculo jurídico ni en la operatoria respectiva. “Tanto la justicia argentina como la estadounidense han tenido plena oportunidad de evaluar el vínculo contractual entre las partes, concluyendo que el mismo se encuentra debidamente ajustado a derecho”, afirmó la AFA, en palabras recogidas por La Nación.

El comunicado también señala que, pese a haberse expedido la justicia sobre la regularidad del contrato, volvieron a circular informaciones sobre presuntas anomalías administrativas en la gestión de fondos fuera del país, especialmente en territorio estadounidense, que no habrían sido debidamente contrastadas o investigadas. La AFA remarcó que “existe un vínculo contractual y comercial entre dos entidades privadas —una empresa extranjera y una asociación civil— plenamente válido, transparente y sometido a los controles judiciales correspondientes, aún para quienes prefieren ignorarlos”.

En referencia al rol de los medios de comunicación en el tratamiento de la información, la posición de la AFA, según consigna La Nación, invita a revisar decisiones y documentos judiciales que han dictaminado sobre las relaciones contractuales bajo investigación y sostiene que la labor informativa debe evitar alimentar operaciones funcionales a intereses particulares.

La pesquisa, que integra tanto a fuerzas de seguridad como a órganos judiciales de la Argentina, está centrada en desentrañar la ruta del dinero vinculado a la AFA mediante estructuras legales internacionales. El manejo de sumas millonarias en moneda extranjera para fines operativos diversos, sumado a la existencia de empresas titulares o intermediarias cuyo origen y funcionamiento generan sospechas, se encuentra bajo el escrutinio judicial.

La Nación reportó que el rastreo de las transferencias se apoya en documentación contable y registros de pago de facturas por conceptos tales como transporte aéreo privado, embarcaciones lujosas, vehículos de alta gama y compras inmobiliarias en Estados Unidos. La identificación de los beneficiarios finales de esas transacciones aún no ha sido esclarecida, por lo que la investigación permanece activa.

La reacción de la AFA destaca la transparencia de sus operaciones y su disposición a colaborar, reiterando que los lazos contractuales se crearon “ajustados a derecho” y supervisados judicialmente tanto en la Argentina como en el exterior. El organismo declaró que la relación con TourProdEnter LLC sigue el marco legal y criticó la publicación de versiones que, a su juicio, prescinden de la verificación de fuentes y fallos oficiales, alertando sobre los riesgos de contribuir a campañas motivadas por intereses ajenos a la verdad de los hechos.

De acuerdo con el mismo medio, la investigación se mantiene en desarrollo, con la revisión minuciosa de contratos, transferencias y facturas, y con la expectativa de avances respecto a la identificación de responsabilidades y del posible impacto sobre el manejo financiero de la Asociación del Fútbol Argentino y sus socios internacionales.